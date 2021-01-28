Якутского шамана Габышева увезли в психдиспансер

Он ранее заявил, что весной поедет на коне до Москвы





Сотрудники полиции Якутска увезли в психдиспансер «шамана» Александра Габышева, который недавно объявил о подготовке нового «похода на Москву», сообщают правозащитники.

После выписки из психдиспансера «шаман» рассказывал, что решил заняться своим здоровьем, привести в порядок документы, подумать о работе.





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«Нам удалось связаться с участковым инспектором полиции, который был дома у Габышева в составе группы правоохранителей. Александра увезли в психоневрологический диспансер», — сообщает в среду правозащитная организация «Правозащита Открытки».Ее координатор Алексей Прянишников в беседе с корреспондентом «Интерфакса» предположил, что «шамана» могли увезти из-за того, что он не отмечался в диспансере.«Возможно, это могли использовать как повод. Но реальным основанием считаю его объявление о возобновлении похода. Все предыдущие ситуации, при которых его помещали в психдиспансер, так или иначе были связаны с его походом», — сказал Прянишников.Агентство пока не располагает комментарием правоохранителей по этой ситуации. Как сообщал ранее «Номер один», в начале года Габышев объявил о новом «походе на Москву», который должен начаться в марте. Причем Габышев заявил, что обойдет Улан-Удэ, в котором его ранее задерживали.Ранее, в марте 2019 года Габышев уже отправлялся в пешее путешествие длиной в восемь тысяч километров из Якутии в Москву, чтобы «изгнать» президента и «восстановить народовластие». В общей сложности «поход» должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой «поход».Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно увезли в Якутский психоневрологический диспансер. Там он находился до 22 июля.