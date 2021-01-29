Министерство спорта Бурятии распоряжалось финансами как попало

Вячеслав Дамдинцурунов получил представление прокуратуры





Прокуратура Бурятии обнародовала результаты проверки республиканского министерства спорта и молодежной политики в части распоряжения финансами. Выявлено множество нарушений.

Так, министерством допускались нарушения при распределении грантов на реализацию социальных проектов для молодежи.«В частности, в 2019-2020 годах в отсутствие оснований принимались решения об отказе в допуске к конкурсному отбору 115 претендентам. Принимались незаконные решения о предоставлении грантов участникам, не подтвердившим софинансирование расходов за счет собственных средств. Реализация проектов за счет заявленных получателями субсидии собственных средств не контролировалась», сообщили в надзорном ведомстве.В отдельных случаях министерство необоснованно сокращало объемы финансирования подведомственных учреждений, нарушались графики и порядок предоставления субсидий учреждениям и муниципалитетам.«К примеру, субсидия на реализацию программ спортивной подготовки в бюджет Улан-Удэ перечислена в отсутствие необходимого уровня софинансирования данных расходов за счет средств местного бюджета», - отмечают в прокуратуре.Для устранения нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих, республики министру спорта и молодежной политики республики внесено прокурорское представление. Оно находится на рассмотрении.Фото: «Номер один»