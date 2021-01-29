В Бурятии глава села восемь лет не исполнял требование прокурора

Он и рад бы, но денег в бюджете поселения нет





Верховный суд Бурятии поставил точку в деле, тянущемся еще с 2012 года. Тогда прокурор обратился в суд Хоринского района с иском к сельскому поселению «Хасуртайское». Представитель надзорного ведомства потребовал возложить на местную администрацию обязанность установить противопожарное водоснабжение в селе Хасурта.

«Отказывая в удовлетворении заявления главе поселения, суд первой инстанции пришел к выводу, что обстоятельств, дающих основания предоставить отсрочку исполнения решения по данному делу не имеется. Доказательств наличия исключительных обстоятельств, не позволяющих должнику исполнить решение суда, не представлено. Отклоняя жалобу должника, апелляционная инстанция исходила из необходимости достижения баланса интересов должника и взыскателя, действующего в защиту интересов неопределенного круга лиц, сопоставляя их с требованием действующего законодательства об обязательности судебных актов», сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.





Теперь у главы поселения стоит сложная задача - найти деньги на удовлетворение требований прокурора. В противном случае ему грозит серьезная ответственность, вплоть до уголовной.



В марте 2012 года суд требования прокурора удовлетворил. Власти поселения обязали в срок до 1 июля того же года установить противопожарное водоснабжение.Шли годы, менялись прокуроры, однако противопожарное водоснабжение в селе так и не появилось. Как выяснилось, все это время администрация села обращалась с ходатайствами об отсрочке исполнения судебного решения, ссылаясь на различные причины. Главная из них – отсутствие денег в бюджете поселения. Суд шел навстречу и ходатайства удовлетворял.Недавно власти поселения вновь пришли в суд, прося предоставить им очередную отсрочку – до 31 декабря 2021 года.На этот раз суд был неумолим, и в удовлетворении ходатайства отказал. Глава поселения не отчаялся, и поспешил подать жалобу в Верховный суд Бурятии. Но и там получил отказ.Фото: «Номер один»