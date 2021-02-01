Минобраз Бурятии «осчастливил» недавно открытую фирму контактом на 7 млн

У созданной в декабре компании министерство без торгов закупает дезинфекцию
22 января Минобраз Бурятии заключил контракт с созданным в декабре 2020 года ООО «Базис групп медицина» на поставку дезинфицирующего средства «ДезХлор». Контракт заключен без проведения торгов, его сумма составляет 7 млн рублей, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.
По данным «Номер один», владельцами фирмы выступают Нелля Бадарханова и Артемий Хохлов. Отметим, бизнес у вновь созданной компании сходу пошел в гору. Помимо контракта с Минобразом, «Базис групп медицина» успела заключить еще один прямой договор на поставку иммуноферментного анализатора стоимостью 2 млн рублей в Республиканский противотуберкулезный диспансер. Напомним, его с недавних пор возглавляет бывший министр здравоохранения Бурятии и Забайкальского края Валерий Кожевников.
Также в январе Минобраз Бурятии провел еще одну закупку: «жидкости для рук с антибактериальным эффектом марки Vaitex» на сумму 49,5 млн рублей. Контракт без проведения торгов министерство заключило с ООО «Нова-Хим» из Екатеринбурга. Продукция этой компании, к слову, уже попадала в поле зрения республиканских СМИ, Роспотребнадзора и прокуратуры.
Напомним, в начале сентября 2020 года Минобраз Бурятии закупал кожный антисептик марки Vaitex по прямому договору у красноярского ООО «Сити Мед» на общую сумму более 60 млн рублей. Закупка сопровождалась скандалом. Все началось с поста в соцсетях активиста ОНФ Максима Киреенко. Его внимание привлекли бутылочки антисептиков Vaitex в школах. «Фронтовик» настаивал на том, что это не антисептик, а средство для рук с антибактериальным эффектом. Как выяснилось, продукцию произвела компания «Новахим» из Екатеринбурга, которая занимается обеспечением автомобильной и другой промышленности современными смазочно-охлаждающими жидкостями высокого качества.
Проверкой закупленного средства занялись прокуратура и Роспотребнадзор. Позже в ведомстве сообщили, что жидкость для обработки рук с антибактериальным эффектом Vaitex соответствует требованиям регламента «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и может использоваться в соответствии с назначением.
Фото: «Номер один»
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