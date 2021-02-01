Минобраз Бурятии «осчастливил» недавно открытую фирму контактом на 7 млн

У созданной в декабре компании министерство без торгов закупает дезинфекцию





22 января Минобраз Бурятии заключил контракт с созданным в декабре 2020 года ООО «Базис групп медицина» на поставку дезинфицирующего средства «ДезХлор». Контракт заключен без проведения торгов, его сумма составляет 7 млн рублей, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.