В Муйском районе Бурятии появился новый прокурор

Его нашли в недрах республиканской прокуратуры





Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Муйского района Бурятии назначен Андрей Корнев.

Андрей Корнев в 2003 году окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления, с декабря 2003 года проходит службу в органах прокуратуры республики.Занимал должности следователя прокуратуры Иволгинского района, заместителя прокурора Окинского, Закаменского районов, заместителя Гусиноозерского межрайонного прокурора, помощника прокурора республики по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, помощника Бурятского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. С февраля 2018 года состоял в должности прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры республики.Фото: «Номер один»