В Бурятии уволенного министра утешили медалью

Александр Аюшеев награжден за заслуги перед республикой





Экс-министр транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Аюшеев награжден медалью за заслуги перед республикой. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил зампред правительства Бурятии по инфраструктуре Евгений Луковников.