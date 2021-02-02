В Бурятии уволенного министра утешили медалью

Александр Аюшеев награжден за заслуги перед республикой
Экс-министр транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Аюшеев награжден медалью за заслуги перед республикой. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил зампред правительства Бурятии по инфраструктуре Евгений Луковников.
Напомним, 15 января глава Бурятии отправил правительство в отставку, а после объявил о его новом составе. Большинство министров и зампредов сохранили свои посты, однако Александр Аюшеев оказался за бортом – его проводили на пенсию.
Александр Аюшеев длительное время возглавлял комитет по финансам администрации Улан-Удэ, а в 2016 году стал сити-менеджером. Весной 2019 года он сложил свои полномочия, передав власть в городе Игорю Шутенкову. Вскоре после этого его назначили министромтранспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в фейсбуке
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