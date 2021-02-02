Новый министр промышленности Бурятии навестил подсудимого

Антон Виноградов пообщался с директором «Стальмоста», которого судят по трем статьям УК





Назначенный на днях новый министр промышленности и инвестиций Антон Виноградов после вступления в должность успел побывать на нескольких крупных предприятиях Бурятии. В их числе оказался и «Улан-Удэстальмост».

Напомним, директор «Стальмоста» Максим Шелковников сейчас имеет статус подсудимого. Его обвиняют по трем статьям УК РФ : невыплата зарплаты, неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов в бюджет и сокрытие денежных средств организации от налогов.





«Провёл рабочую встречу с генеральным директором «Улан-Удэстальмост» Максимом Шелковниковым. Обсудили вопросы получения банковских гарантий на изготовление металлоконструкций для железнодорожных мостов, кредита на приобретение комплекса плазменной резки, кредита на приобретение кислородной станции, цеха горячего цинкования. Будем помогать в оперативном решении этих вопросов, обсудили меры господдержки Минпромторга России», - отчитался по итогам встречи Антон Виноградов.Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, с апреля по июль 2018 года с завода были уволены несколько десятков человек, при этом 43 работника не получили окончательный расчет. Еще трем работникам, продолжавшим трудиться, длительное время не выплачивалась зарплата. Общая сумма задолженности перед 46 потерпевшими составила более 3,6 млн. рублей.«Руководитель предприятия, зная об имеющейся задолженности, располагая средствами, достаточными для выплат, из личной заинтересованности продолжил нарушать трудовые права бывших и действующих работников, и произвел с ними расчет только после возбуждения уголовного дела», сообщало следствие.Также по состоянию на 1 октября 2018 года недоимка по налогам и страховым взносам предприятия превысила 35 млн. рублей. Налоговой службой принимались меры по их принудительному взысканию. Однако директор умышленно скрыл деньги компании в размере 13,6 млн. рублей путем осуществления финансовых операций через расчетный счет еще одной созданной компании с аналогичным названием, но другим идентификационным номером налогоплательщика.Помимо этого он также незаконно не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет удержанного с заработка рабочих налога на доходы физических лиц на сумму 11,4 млн. рублей. Только после возбуждения уголовного дела руководством завода в бюджет произведены необходимые налоговые платежи и погашена задолженность по налогам и страховым взносам.Уголовное дело в отношении Максима Шелковникова передали в суд еще год назад. Рассмотрение дела на данный момент еще не закончено.Отметим, проблемы с налогами на предприятии продолжаются до сих пор. Так, в конце прошлого года налоговая служба вновь пыталась обанкротить «Стальмост»: завод задолжал бюджету 176 миллионов рублей. В ходе рассмотрения дела стороны заключили мировое соглашение. Предприятие обязалось гасить накопившиеся долги ежемесячно в течение трех лет. При этом за завод поручился «Хотьковский автомост» - генподрядчик строительства третьего моста через Уду в Улан-Удэ. Мостостроители обязались предоставить налоговой службе обеспечение на всю сумму долга в форме поручительства. В соответствие с ним «Хотьковский автомост» обязуется отвечать за исполнение обязательств «Стальмоста» перед налоговой, если последний не оплатит сумму задолженности.Фото: с личной страницы Антона Виноградова в фейсбуке