В Бурятии депутат-единоросс заявил, что коррупцию митингами не победить

Правда, свой метод борьбы с казнокрадством Михаил Гергенов не предложил
Известный бизнесмен, депутат Хурала Бурятии от «Единой России» Михаил Гергенов высказался в соцсетях о несанкционированных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Для начала депутат отметил, что писать о митингах ему очень сложно.
– Будешь ругать – значит враг демократии, пособник хунты. Будешь хвалить – значит либераст, отступник и т.д. Но напишу все равно. Повестка дня митингов – свободу Навальному, долой власть коррупционеров. И в нашем городе закружили людям головы, и они пошли кружить ехор, – написал в своем обращении господин Гергенов.
По мнению бизнесмена, в митинге в основном принимали участие школьники, студенты и молодежь, а на второй акции народу собралось мало и «митингом ее очень сложно назвать». Депутат считает, это произошло потому, что после первого митинга молодежь призадумалась о том, что «никакой перспективы и просто здравого смысла в их лозунгах нет». Как отметил единоросс, дальнейшую судьбу Навального определит суд, а московскую коррупцию, «даже если она есть, про которую пишут, показывают, с помощью митингов не победишь».
– Из-за чего тогда митинговать? Засветиться в соцсетях, показать свою смелость? А потом куда? Кто примет на работу буйного неадекватного человека? Вся биография может быть измарана двумя часами храбрости безрассудной. Друзья мои, живите своим умом. Я вам не советчик, тем более не учитель. Но в своей жизни видел десятки, сотни митингов. За сохранение СССР в конце 80-х, за независимую Россию в начале 90-х, против Верховного Совета, за Горбачева, против коррупции, за и против Ельцина в середине-конце 90-х. Были и мирные, были и буйные митинги с выстрелами из танков. Где эти все теперь смелые ура-патриоты? Где зачинщики и запевалы? Не знаю. И знать не хочу, – высказался Гергенов.
Михаил Гергенов рассказал, что в то время они с женой растили троих детей, а сам он работал на Загорском кирпичном заводе.
– Есть сейчас свой избирательный округ в отдаленных микрорайонах города - там очень много проблем, не до митингов моим уважаемым избирателям. Есть своё небольшое дело, требующее труда ежедневного, есть лыжи, на которых я бегаю почти каждый день. На красивые слова, откровенно провоцирующие нас на необдуманные поступки, вестись не надо. Когда вам потребуется помощь в жизни обычной – никто из псевдосоратников уличных и их кураторов с Запада не поможет, это «друзья» на час. Вас используют как пушечное мясо для своих «Абрамсов». И выплюнут на те же холодные улицы, - заявил он.
В комментариях под постом некоторые поддерживают единоросса, другие, наоборот, критикуют его позицию.
- Вы депутат, и довольно успешный, поэтому хорошо должны знать обязанности депутатов всех уровней. На мой взгляд, что останется народу, если Дума только за декабрь прошлого года столько репрессивных законов приняла, что о 31-й статье Конституции говорить нечего. Вы сами хорошо видите, какие доплаты к пенсии делают наши чиновники и только это говорит, что большинство преследуют свои личные цели. Я лично радуюсь, что в Бурятии есть люди, которые перебороли страх и вышли второй раз. Чтобы они так не рисковали своим здоровьем, благополучием депутаты должны хорошо работать, - отмечает один из пользователей.
- Всё правильно! Наша хата - с краю, - иронизирует другая.
- А ничего, что у тех, кого вы защищаете, двойное гражданство ?! Все их деточки граждане других стран?! А ничего что пенсия 12000?! Фу! – пишет еще одна женщина.
При этом самый резкий комментарий в адрес Михаила Гергенова оставил его коллега по Хуралу, депутат Игорь Бобков.
- Расскажите, какое подхалимство вы на фракции в адрес главы разводите – стыдоба, - написал он.
Отметим, выступающий против митингов единоросс не раз попадал в поле зрения СМИ как неплательщик налогов и взносов в фонд капремонта. В частности, обладающий большим количеством земельных участков и объектов недвижимости бизнесмен не заплатил налог на имущество физических лиц за 2017 год в размере 392 тысячи рублей и земельный налог за 2017 год на сумму 945 тысяч рублей. Налоговой службе пришлось буквально выжимать эти долги с депутата, пройдя все судебные инстанции.
Фото: «Номер один»
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