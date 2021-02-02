Советник главы Бурятии дал гневную отповедь коллегам-экономистам

«Где вы были, когда экономика катилась в пропасть», обратился он к неизвестным людям



Советник главы Бурятии по экономическим вопросам Алдар Бадмаев разразился эмоциональным постом в соцсетях в адрес неких «оторванных от реальности» экономистов.

«Читаю порой реплики некоторых наших экономистов. Настолько оторваны они от реалий действительности! Люди, которые когда-то, быть может изучали что-то в теории, но затем всю свою сознательную жизнь занимались одним и тем же, сидя у «конвейера» в зоне интеллектуального комфорта либо в институте, либо в банке, либо в торговой компании. Нужно ведь понимать, что живая экономика намного шире и богаче узких отраслевых систем. И то, чему нас учили, не всегда согласуется с современными реалиями, особенно если учили бездарности и по примитивным учебникам, где вся методология экономики вбита в прокрустово ложе 3-х законов материалистической диалектики. Гегеля такие экономисты поминали лишь сквозь смех и ругательства. А после получения диплома об учебе и защиты кандидатского диссера о продолжении учебы и вовсе забывали. Учиться, коллеги, надо всегда!» - написал советник на своей странице в «Фейсбуке».



По словам Алдара Бадмаева, лучший критерий истины - только практика.



«Мне очень часто приходилось встречать «коллег», которые не составили ни одного бизнес-проекта, не провели ни одного маркетингового исследования, не понимают теории, и не знают реальной практики. Ладно бы, если они хоть свой бухучет, или банковское дело знали на Ять, но так ведь бывает не всегда, - продолжил советник главы. - Нельзя судить об экономике отрасли по одному бизнес-плану, представленному в банк для получения кредита, если только этот бизнес-план не составлен профессиональными специалистами, а не халтурщиками/плагиатчиками, коих сейчас развелось выше крыши».



Далее Алдар Бадмаев взывает к всё тем же неизвестным экономистам, спрашивая у них, где они были, «когда у нас три десятилетия вся экономика катилась в пропасть?». На заданный вопрос советник отвечает сам:



«Видимо, все раньше было хорошо, а вам было тепло и сыро??? И все вас вполне устраивало. А сейчас «вдруг», когда мы начали разворачивать экономику от падения к росту, внезапно оказалось, что ваши таланты и гигантский опыт оказались не востребованы обществом. Но это произошло не вдруг и не сейчас, а намного раньше. И корни этого положения нужно видимо искать внутри вас самих. Задумайтесь над этим, пока еще не поздно!», - заключает господин Бадмаев.



Кому именно адресован пост и чем он вызван, советник не поясняет.



Напомним, Алдар Бадмаев окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, имеет степень кандидата экономических наук. В Бурятии он возглавлял Центр поддержки предприятий «Макон», работал директором филиала ОАО «Московская страховая компания». После увольнения оттуда экономист-«практик» оказался не у дел и принялся активно критиковать власти республики в соцсетях. Осенью 2017 года Алдар Бадмаев подал документы на конкурс по отбору министра экономики Бурятии, однако заветное кресло ему получить не удалось.



Впрочем, власти Бурятии «критика из Фейсбука» заметили, и в 2018 году глава республики



Фото: «Номер один» «Читаю порой реплики некоторых наших экономистов. Настолько оторваны они от реалий действительности! Люди, которые когда-то, быть может изучали что-то в теории, но затем всю свою сознательную жизнь занимались одним и тем же, сидя у «конвейера» в зоне интеллектуального комфорта либо в институте, либо в банке, либо в торговой компании. Нужно ведь понимать, что живая экономика намного шире и богаче узких отраслевых систем. И то, чему нас учили, не всегда согласуется с современными реалиями, особенно если учили бездарности и по примитивным учебникам, где вся методология экономики вбита в прокрустово ложе 3-х законов материалистической диалектики. Гегеля такие экономисты поминали лишь сквозь смех и ругательства. А после получения диплома об учебе и защиты кандидатского диссера о продолжении учебы и вовсе забывали. Учиться, коллеги, надо всегда!» - написал советник на своей странице в «Фейсбуке».По словам Алдара Бадмаева, лучший критерий истины - только практика.«Мне очень часто приходилось встречать «коллег», которые не составили ни одного бизнес-проекта, не провели ни одного маркетингового исследования, не понимают теории, и не знают реальной практики. Ладно бы, если они хоть свой бухучет, или банковское дело знали на Ять, но так ведь бывает не всегда, - продолжил советник главы. - Нельзя судить об экономике отрасли по одному бизнес-плану, представленному в банк для получения кредита, если только этот бизнес-план не составлен профессиональными специалистами, а не халтурщиками/плагиатчиками, коих сейчас развелось выше крыши».Далее Алдар Бадмаев взывает к всё тем же неизвестным экономистам, спрашивая у них, где они были, «когда у нас три десятилетия вся экономика катилась в пропасть?». На заданный вопрос советник отвечает сам:«Видимо, все раньше было хорошо, а вам было тепло и сыро??? И все вас вполне устраивало. А сейчас «вдруг», когда мы начали разворачивать экономику от падения к росту, внезапно оказалось, что ваши таланты и гигантский опыт оказались не востребованы обществом. Но это произошло не вдруг и не сейчас, а намного раньше. И корни этого положения нужно видимо искать внутри вас самих. Задумайтесь над этим, пока еще не поздно!», - заключает господин Бадмаев.Кому именно адресован пост и чем он вызван, советник не поясняет.Напомним, Алдар Бадмаев окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, имеет степень кандидата экономических наук. В Бурятии он возглавлял Центр поддержки предприятий «Макон», работал директором филиала ОАО «Московская страховая компания». После увольнения оттуда экономист-«практик» оказался не у дел и принялся активно критиковать власти республики в соцсетях. Осенью 2017 года Алдар Бадмаев подал документы на конкурс по отбору министра экономики Бурятии, однако заветное кресло ему получить не удалось.Впрочем, власти Бурятии «критика из Фейсбука» заметили, и в 2018 году глава республики назначил его своим советником . Однако новое назначение на суть «работы» Алдара Бадмаева не сильно повлияло. Он по-прежнему занимается публикацией постов в соцсетях, правда, в них уже не критикует, а восхваляет республиканские власти, яростно баня несогласных с его мнением.Фото: «Номер один»