На бюджетный комитет Хурала Бурятии двинули молодого единоросса

Кандидатуру Александра Бардунаева поддерживает группа влиятельных депутатов
Как стало известно «Номер один», вакантное место председателя бюджетного комитета Хурала Бурятии вероятнее всего займет 38-летний бизнесмен, член «Единой России» Александр Бардунаев. Его кандидатуру активно продвигает группа влиятельных депутатов, в числе которых называют Геннадия Доржиева, Михаила Степанова и Аркадия Цыбикова.
Александр Бардунаев родом из Окинского района. Окончил ВСГТУ по специальности «Эколог-Инженер» и БГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начал в 2010 году тренером-преподавателем в ДЮСШ №12. Занимался бизнесом, являлся руководителем и владельцем нескольких коммерческих структур. Сейчас возглавляет ООО «Бим» и является его совладельцем.
В 2018 году Александр Бардунаев прошел в Хурал Бурятии по спискам «Единой России». Член бюджетного комитета парламента.
Напомним, кресло председателя бюджетного комитета освободилось после внезапной смерти от коронавируса Зоригто Цыбикмитова.
По данным источников, все та же группа влиятельных депутатов-бизнесменов планирует заполучить и пост руководителя фракции «Единой России» в парламенте. Он тоже может стать вакантным по причине серьезной болезни Ларисы Крутиян, которая, скорее всего, больше не сможет исполнять свои обязанности. Ее место, по неофициальной информации, желает занять депутат Аркадий Цыбиков.
Фото: russianstock.ru
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