На бюджетный комитет Хурала Бурятии двинули молодого единоросса

Кандидатуру Александра Бардунаева поддерживает группа влиятельных депутатов





Как стало известно «Номер один», вакантное место председателя бюджетного комитета Хурала Бурятии вероятнее всего займет 38-летний бизнесмен, член «Единой России» Александр Бардунаев. Его кандидатуру активно продвигает группа влиятельных депутатов, в числе которых называют Геннадия Доржиева, Михаила Степанова и Аркадия Цыбикова.