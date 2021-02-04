Журналист из Бурятии призвал к ликвидации омбудсменов

По мнению Сергея Березина, от них только одни расходы, а пользы нет
Бурятский журналист Сергей Березин на своей странице в фейсбуке высказался о работе уполномоченной по правам человека Юлии Жамбаловой, детского омбудсмена Натальи Ганькиной и защитника бизнесменов Чингиса Матхеева. Свой пост Сергей Березин разместил под заголовком «Бесполезные мены».
– Я в самом деле не понимаю, для чего нам нужны все эти омбудсмены: Жамбалова, Ганькина, Матхеев. Они не выражают какого-либо особого мнения, альтернативного или хотя бы не во всем сходного с позицией официальных органов (МВД, СКР, судов и т.д.) Ну, сходила Жамбалова к Баирову в ИВС, ну, повторила то, что могла бы сообщить и пресс-служба МВД. Я уж не хочу вспоминать скандальную ситуацию с фотографией детей, которых якобы заманили на митинг оппозиции мороженым... И вот за такую лабуду - свыше 2 млн рублей зарплаты ежегодно, не считая затрат на содержание аппарата? Все это умножаем на три, ибо омбудсменов у нас трое… – написал Сергей Березин.
Судя по всему, недовольство журналиста вызвала ситуация с задержанным после митинга блогером Дмитрием Баировым. Накануне Юлия Жамбалова посещала активиста и сообщила, что ему не требуется госпитализация. Тем не менее, Березин отмечает, что суть его высказывания не только в этом.
– Дело не в Баирове, и вообще ни в ком персонально, а в шаблоне действий. Точнее – в шаблоне бездействия. Посещения, запросы – и ничего на выхлопе. Зачем мы, налогоплательщики, их содержим? Как дань моде? Кого они реально защитили? Покажите нам этих людей, детей, бизнесменов! Пусть скажут слова благодарности! Почему мы их не видим и не слышим, а читаем только формализованные отчеты или откровенный бред? В школах сокращают завучей, завхозов и прочий персонал, затраты на который несопоставимы с расходами на содержание бесполезных «жамбаловых», «ганькиных», «матхеевых». Давайте их сократим! Бурятия от этого ничего не потеряет! Ни капельки! – высказался журналист.
Кроме того, Березин отметил, что «если они так преданы своему делу, пусть займутся правозащитной деятельностью на общественных началах, напишут проект, получат президентский грант».
– Но зачем нам содержать то, от чего проку, как с козла молока? Даешь отставки омбудсменов! Хватит бессмысленно транжирить бюджет! – заключил он.
Напомним, вчера блогеру Дмитрию Баирову после многочисленных просьб вызвали скорую помощь. Шестью днями ранее он объявил голодовку после его задержания за участие в несанкционированной акции. Отметим, что при рассмотрении дела в Верховный суд не пропускали представителей защиты Баирова.
В комментариях пользователи соцсети также делятся своим мнением относительно работы уполномоченных.
«Для того, чтобы институт омбудсменов заработал, они должны избираться народным голосованием, а не назначаться сверху. Только так можно будет надеяться, что диалог с властью представителем от бизнеса, по правам человека и т.п. начнёт приносить плоды. А сейчас, конечно, это цирк шапито», - пишет одна из комментаторов.
«Омбудсмен - это хороший институт, и там должен работать человек, который по своей природе с большой эмпатией относится к людям. У них очень много обращений и велика опасность выгорания на такой должности. Я немного успела поработать с Натальей Ганькиной и должна сказать, что человек искренне помогает и добросовестно относится к своей работе. До 150 обращений в месяц... Другой вопрос, почему так много людей нуждаются в участии омбудсмена? Где сбоит в системе?», - отмечает еще один пользователь соцсети.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?