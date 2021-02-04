Журналист из Бурятии призвал к ликвидации омбудсменов



По мнению Сергея Березина, от них только одни расходы, а пользы нет



Бурятский журналист Сергей Березин на своей странице в фейсбуке высказался о работе уполномоченной по правам человека Юлии Жамбаловой, детского омбудсмена Натальи Ганькиной и защитника бизнесменов Чингиса Матхеева. Свой пост Сергей Березин разместил под заголовком «Бесполезные мены».



– Я в самом деле не понимаю, для чего нам нужны все эти омбудсмены: Жамбалова, Ганькина, Матхеев. Они не выражают какого-либо особого мнения, альтернативного или хотя бы не во всем сходного с позицией официальных органов (МВД, СКР, судов и т.д.) Ну, сходила Жамбалова к Баирову в ИВС, ну, повторила то, что могла бы сообщить и пресс-служба МВД. Я уж не хочу вспоминать скандальную ситуацию с фотографией детей, которых якобы заманили на митинг оппозиции мороженым... И вот за такую лабуду - свыше 2 млн рублей зарплаты ежегодно, не считая затрат на содержание аппарата? Все это умножаем на три, ибо омбудсменов у нас трое… – написал Сергей Березин.



Судя по всему, недовольство журналиста вызвала ситуация с задержанным после митинга блогером Дмитрием Баировым. Накануне Юлия Жамбалова посещала активиста и сообщила, что ему не требуется госпитализация. Тем не менее, Березин отмечает, что суть его высказывания не только в этом.



– Дело не в Баирове, и вообще ни в ком персонально, а в шаблоне действий. Точнее – в шаблоне бездействия. Посещения, запросы – и ничего на выхлопе. Зачем мы, налогоплательщики, их содержим? Как дань моде? Кого они реально защитили? Покажите нам этих людей, детей, бизнесменов! Пусть скажут слова благодарности! Почему мы их не видим и не слышим, а читаем только формализованные отчеты или откровенный бред? В школах сокращают завучей, завхозов и прочий персонал, затраты на который несопоставимы с расходами на содержание бесполезных «жамбаловых», «ганькиных», «матхеевых». Давайте их сократим! Бурятия от этого ничего не потеряет! Ни капельки! – высказался журналист.



Кроме того, Березин отметил, что «если они так преданы своему делу, пусть займутся правозащитной деятельностью на общественных началах, напишут проект, получат президентский грант».



– Но зачем нам содержать то, от чего проку, как с козла молока? Даешь отставки омбудсменов! Хватит бессмысленно транжирить бюджет! – заключил он.







В комментариях пользователи соцсети также делятся своим мнением относительно работы уполномоченных.



«Для того, чтобы институт омбудсменов заработал, они должны избираться народным голосованием, а не назначаться сверху. Только так можно будет надеяться, что диалог с властью представителем от бизнеса, по правам человека и т.п. начнёт приносить плоды. А сейчас, конечно, это цирк шапито», - пишет одна из комментаторов.



«Омбудсмен - это хороший институт, и там должен работать человек, который по своей природе с большой эмпатией относится к людям. У них очень много обращений и велика опасность выгорания на такой должности. Я немного успела поработать с Натальей Ганькиной и должна сказать, что человек искренне помогает и добросовестно относится к своей работе. До 150 обращений в месяц... Другой вопрос, почему так много людей нуждаются в участии омбудсмена? Где сбоит в системе?», - отмечает еще один пользователь соцсети.



Фото: «Номер один»

Бурятский журналист Сергей Березин на своей странице в фейсбуке высказался о работе уполномоченной по правам человека Юлии Жамбаловой, детского омбудсмена Натальи Ганькиной и защитника бизнесменов Чингиса Матхеева. Свой пост Сергей Березин разместил под заголовком «Бесполезные мены».– Я в самом деле не понимаю, для чего нам нужны все эти омбудсмены: Жамбалова, Ганькина, Матхеев. Они не выражают какого-либо особого мнения, альтернативного или хотя бы не во всем сходного с позицией официальных органов (МВД, СКР, судов и т.д.) Ну, сходила Жамбалова к Баирову в ИВС, ну, повторила то, что могла бы сообщить и пресс-служба МВД. Я уж не хочу вспоминать скандальную ситуацию с фотографией детей, которых якобы заманили на митинг оппозиции мороженым... И вот за такую лабуду - свыше 2 млн рублей зарплаты ежегодно, не считая затрат на содержание аппарата? Все это умножаем на три, ибо омбудсменов у нас трое… – написал Сергей Березин.Судя по всему, недовольство журналиста вызвала ситуация с задержанным после митинга блогером Дмитрием Баировым. Накануне Юлия Жамбалова посещала активиста и сообщила, что ему не требуется госпитализация. Тем не менее, Березин отмечает, что суть его высказывания не только в этом.– Дело не в Баирове, и вообще ни в ком персонально, а в шаблоне действий. Точнее – в шаблоне бездействия. Посещения, запросы – и ничего на выхлопе. Зачем мы, налогоплательщики, их содержим? Как дань моде? Кого они реально защитили? Покажите нам этих людей, детей, бизнесменов! Пусть скажут слова благодарности! Почему мы их не видим и не слышим, а читаем только формализованные отчеты или откровенный бред? В школах сокращают завучей, завхозов и прочий персонал, затраты на который несопоставимы с расходами на содержание бесполезных «жамбаловых», «ганькиных», «матхеевых». Давайте их сократим! Бурятия от этого ничего не потеряет! Ни капельки! – высказался журналист.Кроме того, Березин отметил, что «если они так преданы своему делу, пусть займутся правозащитной деятельностью на общественных началах, напишут проект, получат президентский грант».– Но зачем нам содержать то, от чего проку, как с козла молока? Даешь отставки омбудсменов! Хватит бессмысленно транжирить бюджет! – заключил он. Напомним , вчера блогеру Дмитрию Баирову после многочисленных просьб вызвали скорую помощь. Шестью днями ранее он объявил голодовку после его задержания за участие в несанкционированной акции. Отметим, что при рассмотрении дела в Верховный суд не пропускали представителей защиты Баирова.В комментариях пользователи соцсети также делятся своим мнением относительно работы уполномоченных.«Для того, чтобы институт омбудсменов заработал, они должны избираться народным голосованием, а не назначаться сверху. Только так можно будет надеяться, что диалог с властью представителем от бизнеса, по правам человека и т.п. начнёт приносить плоды. А сейчас, конечно, это цирк шапито», - пишет одна из комментаторов.«Омбудсмен - это хороший институт, и там должен работать человек, который по своей природе с большой эмпатией относится к людям. У них очень много обращений и велика опасность выгорания на такой должности. Я немного успела поработать с Натальей Ганькиной и должна сказать, что человек искренне помогает и добросовестно относится к своей работе. До 150 обращений в месяц... Другой вопрос, почему так много людей нуждаются в участии омбудсмена? Где сбоит в системе?», - отмечает еще один пользователь соцсети.Фото: «Номер один»