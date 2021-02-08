Глава Бурятии решил распустить депутатов

Соответствующий законопроект уже внесен в Народный Хурал
Глава Бурятии Алексей Цыденов внес в республиканский парламент законопроект о роспуске Совета депутатов муниципального образования городское поселение «Северомуйское». Как сказано в пояснительной записке, ранее Муйский районный суд по иску прокурора установил, что Совет депутатов не проводил заседаний в течение трех месяцев подряд: с 14 января по 18 апреля и со 2 июня по 3 сентября 2020 года. Это является грубым нарушением федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
«Советом депутатов МО ГП «Северомуйское» нарушено требование законодательства о проведении правомочных заседаний не реже одного раза в три месяца. Бездействие совета депутатов нарушает права граждан-жителей поселка Северомуйск ввиду невозможности участия в вопросах местного значения через представительный орган местного самоуправления», - говорил в своем иске прокурор.
Любопытно, что никто из 8 депутатов совета не пришел на суд, чтобы как-то объяснить, почему народные избранники столь длительное время не собирались на заседания.
Напомним, конфликт депутатов поселения «Северомуйское» с прокуратурой длился уже давно. Сначала надзорное ведомство нашло в работе главы поселения Алексея Кудряшова целый ряд нарушений антикоррупционного законодательства, связанных с выделением жилья и земли близким родственникам. Ведомство четыре раза обращалось в местный Совет депутатов, чтобы там дали оценку выявленным нарушениям и приняли соответствующее решение. То есть по закону депутаты должны были отправить Алексея Кудряшова в отставку в связи с утратой доверия. Однако этого сделано не было.
Тогда прокуратура обратилась с иском в суд. Но и там депутаты продолжили защищать своего главу, дойдя до кассационной инстанции. Впрочем, в итоге депутаты дело проиграли. Суд возложил на них обязанность на ближайшей сессии рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы поселения.
Параллельно с этим прокуратура нашла недостоверные сведения в декларации о доходах и имуществе депутата Татьяны Черниковой, после чего ее также через суд лишили полномочий.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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