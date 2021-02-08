Глава Бурятии решил распустить депутатов

Соответствующий законопроект уже внесен в Народный Хурал





Глава Бурятии Алексей Цыденов внес в республиканский парламент законопроект о роспуске Совета депутатов муниципального образования городское поселение «Северомуйское». Как сказано в пояснительной записке, ранее Муйский районный суд по иску прокурора установил, что Совет депутатов не проводил заседаний в течение трех месяцев подряд: с 14 января по 18 апреля и со 2 июня по 3 сентября 2020 года. Это является грубым нарушением федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».