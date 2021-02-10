«Лесные» результаты Бурятии – на хорошем уровне

В лесах республики продолжают наводить порядок





Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) подвело итоги прошлого года. Ситуация в лесах имеет четкую тенденцию к улучшению. Идет солидный прирост по восстановлению лесов, оперативно тушатся лесные пожары, усилено противодействие «черным» лесорубам и т. д.

Бурятия достойно выглядит как по горимости, так и по своевременному обнаружению и тушению лесных пожаров.Площадь, пройденная лесными пожарами в 2020 г., составила 89,9 тыс. га (в 2019 г. – 226,7 тыс.). Налицо падение на 60 процентов. Оперативность тушения в первые сутки составила 84,3 процента. Один из самых высоких процентов среди горимых российских регионов.Профилактические меры позволили снизить в прошлом году число пожаров на землях лесного фонда почти на 12 процентов.Наглядная агитация, размещенная по всей республике, перекрытые въезды в лесные массивы, выступления в СМИ – это только видимая часть этих мер. Значительная их доля проводится в лесу – специальное выжигание сухой травы, обустройство минерализованных полос вокруг сел, находящихся у леса, расчистка просек и многое другое.Однако, лесники не только запрещают, но и готовы идти навстречу людям.«Мы, например, разрешили заготавливать черемшу – и ни одного пожара в пожароопасный сезон не возникло в тех местах, где мы разрешили людям заниматься сбором дикоросов. Мы не запретили заготовку, переработку древесины», - привели примеры в РАЛХ.Не видимая жителям работа – подготовка четких планов тушения пожаров. Ушли те времена, когда его наполняли непонятными цифрами по предполагаемым силам, средствам. «Сегодня там все реально», - рассказали в Республиканском агентстве. Республика получила лесопожарной техники на 121 млн. рублей. И в нынешнем году придет техника на аналогичную сумму.Есть важное финансовое достижение. Как сообщил Александр Мартынов, руководитель РАЛХ, республика поборола неприятную ситуацию, когда у нее имелись долги перед партнерами за проведенную ими работу в пожароопасный сезон.Кстати, в Бурятии действует интересный принцип. «За первые сутки потушили – значит цена, оплата выше, чем когда тушат, допустим, пять суток. Чем больше тушишь, тем меньше платят. Это хороший принцип», - раскрыл некоторые детали руководитель.Усиливается такое направление, как уход за лесами.В Бурятии на территории Кабанского лесничества заложены специальные полигоны – «пилотные» участки, на которых будет формироваться и демонстрироваться система рубок ухода, какими они должны быть в Бурятии. Идет закладка полигона в Кижингинском лесничестве.И, разумеется, восстановление лесов после вырубок, после пожаров.«Мы научились работать с арендаторами лесных участков в части лесовосстановительных мероприятий. Они сегодня проводят их на достаточно хорошем уровне. Правда, еще есть ряд моментов, связанных с рубками ухода. Будем настраивать арендаторов на то, чтобы они были не рубками дохода, а именно рубками ухода», - сказал Александр Мартынов.Компенсационные посадки крайне важны. Срубил дерево – посади саженец.На севере республики начинаются работы по строительству вторых путей БАМа. Кое-где будут вырубать лес. «Там будет так, срубил одно дерево – посади пять. Будут вкладываться средства «Россетей». «РЖД», других компаний. Уделяется большое внимание экологии», - заверил общественность Александр Мартынов.В деятельности лесхозов Бурятии прослеживается определенная трансформация. Она происходит под влиянием государственной политики.«В течение последних трех лет объем древесины, заготавливаемой лесхозами, снизился с 800 тыс. кубометров до 59 тыс. Это говорит о том, что лесхоз – это не организация, основой деятельности является заготовка древесины. Упор сделан на другие виды работ. Мы поменяли бензопилу на лесопосадки», - указал на тенденцию Александр Мартынов.По итогам минувшего года Республика Бурятия впервые перевыполнила план по лесовосстановлению. Из федерального бюджета на посадку леса пришло 87 млн. рублей.«А было 17,4 млн. рублей. То есть на нас обратили внимание. Что мы умеем и хотим заниматься лесовосстановлением», – подчеркнул руководитель РАЛХ.Был построен тепличный комплекс для выращивания саженцев. Если в питомниках саженец выращивают два-три года, то в теплице хороший посадочный материал получается за год. Впервые создан двухлетний резерв семян. Всего, к концу 2020 г. было накоплено 801,5 кг семян. В 2021 г. планируется заготовить 400 кг. Процесс активно идет, заготавливаются и шелушатся сосновые шишки.Однако стоит цель выращивать не только саженцы сосны, но и лиственницы, кедра. Поэтому были впервые в республике заложили посевные площади по этим двум породам.В целом, в Бурятии работают 13 лесных питомников, где посадочный материал выращивают на 55 га. Осенью-2020 в сеянцев в питомниках было 9,4 млн. штук!По заготовке древесины произошло снижение. Это случилось из-за законодательных новшеств.«В 2019 г. в республике заготовили 2,8 млн. кубометров. В 2020 г. объем сократился на 0,6 млн. кубометров», - отметил Александр Мартынов.Напомним, что древесину запретили заготавливать в Центральной экологической зоне. Были введены ограничения в орехопромысловых зонах. «У нас имеется порядка 12 региональных заказников, где также заготовка древесины была запрещена», - разъяснил руководитель РАЛХ.Это сделано, в первую очередь, для защиты Байкала. После того, как промышленную лесозаготовку увели от Байкала, там остались разрешены лишь некоторые виды рубок. С «лесными» предпринимателями-арендаторами расторгались ранее заключенные договоры. Взамен участков, которых они лишились, им подбирают участки в других районах.Кстати, лесные участки под заготовку древесины теперь находят своих арендаторов не по результатам аукционов, на которых самое главное – кто заплатит больше денег. Это тоже тенденция.«Теперь решения принимаются по результатам конкурсных процедур. В федеральном законодательстве есть такая процедура – конкурс. По условиям конкурса, приоритет имеют те, кто обладают мощностями по заготовке, переработке, имеет рабочие места, делает инвестиции, а не кто больше заплатил», - говорит Александр Мартынов.Все активнее становится противодействие криминальной рубке леса.«При анализе результатов ха 2020 г., можно с уверенностью говорить о положительной тенденции по борьбе с незаконным оборотом и заготовкой древесины», - сообщили в РАЛХ.Становится, к примеру, все больше фотоловушек, которые реально помогают выявлять криминальные факты. Средства, которые поступают в муниципальные бюджеты от штрафов за «лесные» нарушения, частично направляются ими на охрану леса не только от пожаров, но и от «черных» лесорубов.В 2020 г. продолжало падать количество зарегистрированных пунктов приема и отгрузки древесины. В течение года цифра упала с 856 пунктов до 765.Республиканское агентство лесного хозяйства, видя в каком направлении развивается ситуация по дровам для населения, приняло ряд мер.«Мы приблизили участки лесного фонда (под заготовку дров – прим.), снизили себестоимость отводных работ. Ряд вопросов рассматривался на заседании правительства республики, планерных совещаниях главы Бурятии. В том числе по централизованному снабжению дровами г. Улан-Удэ. Ведь расстояние вывозки дров до города составляет более 120 километров», - отметили в РАЛХ.Сейчас в республике вплотную подошли к зонированию лесничеств.«Один из главных вопросов в этом зонировании – обеспечение граждан возможностью для собственной заготовки древесины (в том числе, дров)», - раскрыл Александр Мартынов некоторые детали.Работа по зонирования идет публично. Даже обсуждается на сходах в районах БурятииЧто касается развития аренды лесных участков, арендных отношений, то здесь РАЛХ занимает принципиальную позицию. Чтобы эти участки не были громадными, напоминающими монополию.«Наша задача, чтобы участков было достаточное количество, чтобы желающие лесопользователи могли участвовать в освоении лесов», - сказал руководитель агентства.Упор также делается на достоверность сведений о запасах древесины на конкретном лесном участке.К сожалению, слабым местом продолжают быть устаревшие сведения о потенциале лесов. Лес подробно описывали тридцать лет назад. По словам Александра Мартынова, РАЛХ отлично знает проблему и поэтому поставлена задача ежегодно проводить лесоустройство одного лесничества. Так, сейчас закончены полевые работы по Прибайкалью – сложному, наиболее истощенному району, там активно работала «лесная» промышленность, случались пожары.«Выбираем лесничества, в которых необходимо в первую очередь провести инвентаризацию лесных ресурсов. С участием арендаторов. В этом году будем работать по Баргузинскому лесничеству. Работа поставлена и будет дальше проводиться», - пообещал руководитель.По расчетам специалистов, в лесах по Бурятии можно ежегодно изымать 10,7 млн. кубометров древесины. Фактически, в 2020 г. заготовили 21 процент от указанного объема.Лес – возобновляемый ресурс. Это общее достояние жителей республики. Леса хватит и деревопереработчикам, и на дрова, и для сбора дикоросов, на все. При разумном выборе мест заготовки, должном лесовосстановлении, охране от огня, с древесиной не должно быть никаких проблем. Не обмелеет и Байкал. Современный лесной менеджмент и современная охрана – вот цель РАЛХ.Фото: «Номер один»