Как накормить школьников вкусно и с пользой для здоровья?

Именно так сегодня ставится вопрос о горячем питании детей





Ведь как таковой, сам вопрос с горячим питанием в школах уже решен – горячим кормят учеников всех средних образовательных учреждений страны с первого по одиннадцатый класс.

Например, с начала 2020-2021 учебного года в школах Улан-Удэ используется единое цикличное меню на 10 дней, утвержденное Минобразования Бурятии и согласованное с Роспотребнадзором. Стоимость как платного, так и бесплатного комплекса питания учащихся в день составляет 63 руб. 50 коп., оба комплекса идентичны по составу.В прошлом году президент в послании Федеральному Собранию гарантировал ученикам младшей школы однократный прием пищи, включающий в себя горячее блюдо и напиток. Обязательным и ежедневным оно станет для всех образовательных учреждений с 1 сентября 2023 года.Как отметил депутат Государственной Думы от Бурятии Алдар Дамдинов, одна из целей программы «Горячее питание для школьников» – сформировать у детей привычку к здоровому питанию и понимание, что здоровая еда не только полезна, но и вкусна.«Мы об этом очень часто говорим: это связано с культурой питания. И именно об этом мы говорили на последнем заседании с участием Геннадия Онищенко, и этот вопрос всегда на контроле. Посещая во время региональной недели Мухоршибирский район и школу-интернат в Галтае, я поговорил и с поварами, и с детьми, и с родителями, и с учителями по поводу того, что едят, что воспринимают, что не воспринимают дети. И еще раз для себя сделал вывод, что городские дети более привередливы в еде, чем сельские. В сельской местности дети с удовольствием едят все, что им предлагают. Вряд ли это связано с особым профессионализмом поваров в селе».Алдар Дамдинов считает, что эта ситуация зависит от родителей, которые часто балуют городских детей вкусной, но вредной пищей. Пищевая привычка идет из семьи. За правильное питание ответственны не только школьные столовые, но и сами родители, которые должны прививать культуры еды и объяснять, что не все вкусное является полезным. По наблюдению специалистов, в рационе детей не хватает овощей и практически отсутствуют супы и каши. А ведь правильное питание, уверен депутат, напрямую влияет на их здоровье.Вместе с тем, закон о горячем питании, который был принят в прошлом году, касается меню детей от дошкольного до восемнадцатилетнего возраста. Как напомнил Алдар Дамдинов, государство озаботилось здоровьем школьников неспроста: ведь из десяти выпускников у восьми имеются заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом. И эта забота начинается с правильного горячего питания. «Если мы создадим условия хотя бы для учеников с первого по четвертый класс и заложим в них понимание, как нужно питаться правильно, то это привьется уже на всю жизнь», – подытожил депутат Госдумы.Фото: «Номер один»