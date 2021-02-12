Полпред президента России: состояние ЖКХ стало тормозом в развитии Улан-Удэ

Власти решают, как добиться прорыва в самой проблемной городской сфере





11 февраля Бурятию с рабочим визитом посетил зампред правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он провел совещание по вопросу перевода на централизованное отопление жилищно-коммунального хозяйства Улан-Удэ.

- Вопросы ЖКХ часто успешно решаются на уровне региона. Но в случае Улан-Удэ мы вынесем вопрос на уровень федерального правительства. Дело в том, что состояние жилищно-коммунального хозяйства, особенно в части теплоснабжения, стало существенным тормозом в развитии Улан-Удэ, а значит, и развитии всей Бурятии. Жители 98,4% индивидуальных жилых домов, в которых проживают 34% населения, для отопления до сих пор используют дрова и уголь. 149 многоквартирных жилых домов, 18 социальных объектов и 5 предприятий в Улан-Удэ отапливается котельными, работающими на мазутном топливе. Планировалась реализация проекта по переподключению микрорайона Стеклозавод на централизованное отопление. К сожалению, проект застопорился. Подобное отношение к людям, к экологии совершенно недопустимо, – отметил, открывая совещание, Юрий Трутнев.Теплоснабжение Улан-Удэ осуществляют 146 источников. Два источника по выработке тепловой энергии ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 35 муниципальных котельных, 5 ведомственных котельных, 11 котельных Минобороны РФ. Остальные 93 источника тепловой энергии находятся в частной собственности. На территории города расположены 999 км тепловых сетей, в том числе 917 км муниципальных (91,7%). Износ сетей составляет более 70%, 31% тепловых сетей имеют срок эксплуатации свыше 30 лет.Благодаря поддержке из федерального бюджета уже реконструированы 6 участков магистральных тепловых сетей общей протяженностью 17 км на сумму 902 млн рублей.О планируемой реконструкции центральной части города и прокладке инженерных сетей доложил глава Бурятии.Как отметил Алексей Цыденов, центральная историческая часть города представляет собой неблагоустроенную малоэтажную деревянную застройку, где используется печное отопление. Централизованная канализация в данных домах отсутствует. На территории действуют ограничения, связанные с охранной зоной реки. Также на строительство объектов накладывает ограничение – наличие объектов культурного наследия.- После реновации центральной исторической части возможно будет построить около 170 тысяч кв метров новых строений смешанного назначения. Однако отсутствие технической возможности подключения к существующим инженерным сетям делает невозможным инвестиции в новое строительство в центральной части города. При содействии в реализации проекта по прокладке централизованных инженерных сетей, возможно строительство новых комфортабельных кварталов с необходимой социальной инфраструктурой, в том числе строительство театра «Байкал», - отметил Алексей Цыденов.На совещании также обсуждалось подключение к инженерным сетям строящегося в региональной столице домостроительного комбината. Соглашение о новом предприятии было заключено правительством республики, администрацией Улан-Удэ и ООО «БурГражданСтрой». Это позволит осуществить комплексную застройку в объеме не менее 1025 тыс кв метров (30% от общего плана республики) с объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Уже разработан проект планировки территории, инвестором подготовлены помещения под монтаж оборудования завода, запуск которого планируется на конец весны этого года.Для обеспечения комплексной застройки Улан-Удэ необходима реконструкция котельной «Юго-западная». Это обеспечит расчетной нагрузкой 700 тыс кв м жилья на уже отведенных под жилую застройку земельных участках в сотых кварталах юго-западного направления города.Росприроднадзор рассматривает предложения Бурятии о включении трех городов (Улан-Удэ, Селенгинск, Гусиноозерск) в федеральный проект «Чистый воздух» для улучшения экологической обстановки и снижения выбросов загрязняющих веществ с выделением финансирования на соответствующие работы. Они будут проводить по трем направлениям – коммунальное хозяйство, теплоэнергетика, транспортная инфраструктура. Регионом подготовлен комплексный план мероприятий по проекту «Чистый воздух», который будет рассмотрен Минприроды России до конца февраля.По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд поручений. В частности, Минстрою России поручено включить в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» мероприятия по реконструкции тепломагистрали №3 Улан-Удэ, реконструкции и строительству инженерной инфраструктуры центральной части города.Минстрою России поручено подготовить совместно с Бурятией схему развития теплоснабжения Улан-Удэ. Минприроды России, Росприроднадзору поручено подготовить доклад об экологической ситуации в Улан-Удэ и предложить к реализации мероприятия, направленные на ее улучшение.Фото: пресс-служба правительства Бурятии