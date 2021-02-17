Депутат Хурала Бурятии: показатель «с голоду еще никто не умер» все-таки выполнен

Оксана Бухольцева раскритиковала отчет Минэкономики республики
Депутат республиканского парламента Оксана Бухольцева на своей странице в фейсбуке жестко «прошлась» по отчету Минэкономики Бурятии, опубликованному на днях в местных газетах.
«Ну, вот! Опять зацепилась. Но как пройти мимо статьи «Перевыполнили все показатели» о процветании нашей солнечной Бурятии по отчету о своей работе министра экономики Екатерины Кочетовой. То ли министр кайф испытывает, что злит народ, то ли в угоду кому-то подставляет главу. Хотя, что ж я так, ведь, надеюсь, что показатель «с голоду еще никто не умер» все-таки выполнен, а может и перевыполнен», поиронизировала депутат.
Далее парламентарий задается вопросом: что значит – «Перевыполнили все показатели»?
«Значит ли это что министерство или правительство отлично поработали, и население республики зажило достойно? Или достойно заживет? И как-то не клеится отчёт и циферки со словами Юрия Трутнева во время совещания в Улан-Удэ о том, что 30% поручений президента по Бурятии не выполняется», - отметила Оксана Бухольцева.
По словам депутата, она решила более детально изучать индикаторы стратегии социально-экономического развития Бурятии, но запуталась.
«Статейные данные в таблице приведены на разные периоды времени, но почему-то они не соответствуют данным в тексте: экспорт составил – 977 млн$ по таблице и 1143 млн$ по тексту. Про рост доходной базы написано, что в связи с экономической ситуацией объем частных инвестиций снизился на 5%. А ведь со слов Юрия Трутнева именно инвестиции важнейшая задача для субъектов ДФО и не только. Получается, что в министерстве учли и запланированный спад и фактор пандемии и все остальное? Если учли спад, то в чем смысл перевыполнения?», - недоумевает народная избранница.
Тогда Оксана Бухольцева решила разобраться в официальных источниках, отметив, что «в статьях можно же и пошутить».
«На сайте Минэка приведен документ №688 от 13.11.20, подписанный Игорем Зураевым, о внесении изменений в План мероприятий по реализации Стратегии СЭР. Основной интегральный экономический показатель Валовой региональный продукт (ВРП) в 2030 и 2035 годах должен достичь 330 и 441 млрд. рублей соответственно. Этим документом важнейший индикатор был уменьшен с запланированных 212,8 млрд. рублей до 204,3 млрд. рублей. То есть, с 205,2 млрд. рублей в 2019 году пошел на убыль. Также были изменены и многие другие показатели. Вот так и «перевыполняются» показатели в министерстве экономики. Только вот мне непонятно, как дальше будет выполняться Закон о Стратегии СЭР республики, как такое «перевыполнение» скажется на уровне жизни населения и зачем так морочить головы жителям Бурятии?», - резюмировала Оксана Бухольцева.
Отметим, к министру экономики Бурятии Екатерине Кочетовой у депутатов Хурала накопилось немало вопросов. Заслушать чиновницу парламентарии планировали еще в конце прошлого года, однако тогда этот вопрос сняли с повестки сессии. Теперь «Информацию министра экономики по привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов в Республике Бурятия в 2019–2020 годах» депутаты хотят услышать на сессии 25 февраля.
Напомним, Екатерина Кочетова получила известность фразой «у нас с голоду еще никто не умер», сказанной на одном из совещаний в Хурале в ходе обсуждения мер поддержки пострадавшего от пандемии населения. Ее высказывание долго обсуждали федеральные СМИ, на него обратил внимание даже оппозиционный политик Алексей Навальный.
Фото: «Номер один»
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