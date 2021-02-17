Депутат Хурала Бурятии: показатель «с голоду еще никто не умер» все-таки выполнен

Оксана Бухольцева раскритиковала отчет Минэкономики республики





Депутат республиканского парламента Оксана Бухольцева на своей странице в фейсбуке жестко «прошлась» по отчету Минэкономики Бурятии, опубликованному на днях в местных газетах.