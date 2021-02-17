Глава Бурятии пообщается с местным бизнесом

На встрече обсудят взаимодействие власти и предпринимателей
26 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов проведет встречу с представителями делового сообщества. Мероприятие пройдет в формате диалога в концертном комплексе «Феникс» с 16:00 до 18:30, сообщили в пресс-службе правительства республики.
На встрече будут озвучены итоги 2020 года и обсуждены вопросы взаимодействия власти и бизнеса. В частности, вопросы, выявляемые по итогам работы с предпринимателями в рамках формирования Национального рейтинга состояния инвестклимата, государственной поддержки, в том числе в условиях COVID-19, и налоговой политики.
«В мероприятии примут участие представители органов исполнительной власти, инфраструктуры поддержки предпринимательства, Уполномоченный по защите прав предпринимателей, представители бизнес-объединений, бизнесмены из Улан-Удэ и районов республики, для которых будет организована видеоконференция в Zoom. У участников встречи будет возможность задать вопросы как очно во время мероприятия, так и в чатах видеотрансляции», - уточнили в правительстве.
На встрече будет также работать мобильный центр «Мой бизнес», где каждый желающий сможет получить консультации в режиме одного окна, узнать об услугах, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки бизнеса.
Спикерами на встрече также станут руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольга Курилова, министр промышленности и торговли Бурятии Антон Виноградов, министр экономики республики Екатерина Кочетова.
Мероприятие будет транслироваться в официальных пабликах правительства Бурятии в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram и Youtube. Также трансляция будет доступна на портале поддержки предпринимателей.
Очное посещение данного мероприятия предусматривает обязательное наличие маски и перчаток, соблюдение дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра между участниками. От посещения мероприятия при наличии симптомов, характерных для ОРВИ, необходимо воздержаться.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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