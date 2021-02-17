Глава Бурятии пообщается с местным бизнесом

На встрече обсудят взаимодействие власти и предпринимателей





26 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов проведет встречу с представителями делового сообщества. Мероприятие пройдет в формате диалога в концертном комплексе «Феникс» с 16:00 до 18:30, сообщили в пресс-службе правительства республики.