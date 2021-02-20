Дмитрий Ивайловский досрочно покинул избирком Бурятии

Многолетний руководитель избирательной комиссии стал обычным пенсионером
18 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о досрочном освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии с правом решающего голоса Дмитрия Ивайловского. Основанием для этого стало его личное заявление. Документ уже опубликован на официальном сайте правительства РБ.
Напомним, Дмитрий Ивайловский возглавлял Избирательную комиссию Бурятии с июня 2003 года. В начале января этого года он сложил с себя полномочия председателя, оставшись при этом рядовым членом комиссии.
Место нового председателя избиркома занял 38-летний Александр Акчурин.
Фото: «Номер один»
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