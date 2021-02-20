Дмитрий Ивайловский досрочно покинул избирком Бурятии

Многолетний руководитель избирательной комиссии стал обычным пенсионером





18 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о досрочном освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии с правом решающего голоса Дмитрия Ивайловского. Основанием для этого стало его личное заявление. Документ уже опубликован на официальном сайте правительства РБ.