В Хурале Бурятии сняли с повестки законопроект о сокращении оплачиваемых должностей

По словам депутата, он требует доработки
Группа депутатов Хурала Бурятии отозвала из повестки очередной сессии, запланированной на 25 февраля, законопроект о сокращении оплачиваемых должностей в парламенте. Как сообщил один из авторов этой инициативы, депутат Батор Цыбиков, проект закона планируется доработать.
«Наш законопроект вызвал бурные обсуждения в комитетах. Больше всего замечаний к предложению: «заместитель председателя - руководитель аппарата». Хотя в ряде регионов нашей страны применяются разные варианты руководства аппаратом законодательного органа. Вариант о наделении заместителя председателя обязанностями по руководству комитетом по бюджету, налогам и финансам не вызвал особых замечаний, вопрос способа избрания будет рассмотрен. Мною сделан запрос о денежном содержании председателя комитета, руководителя аппарата и т.д. Теперь есть понимание, о какой конкретно сумме идёт речь. От своей идеи о повышении эффективности, оптимизации работы законодательного органа республики и экономии бюджетных средств мы не отказываемся», - рассказал Батор Цыбиков, отметив, что инициативу рассмотрят на одной из следующих сессий.
Напомним, в конце января Батор Цыбиков выступил с законодательной инициативой, предполагающей сокращение расходов на содержание Хурала. Сэкономить бюджетные деньги он предложил за счет сокращения оплачиваемых должностей, которые занимают депутаты. В частности, предлагалось объединить должность одного вице-спикера парламента с должностью председателя одного из комитетов, а пост второго вице-спикера - с должностью руководителя аппарата Хурала.
«То есть один заместитель (председателя Хурала – прим авт.) будет непосредственно руководить аппаратом, что, безусловно, повысит роль и ответственность аппарата в законодательном органе. Другой заместитель наряду с представительными функциями будет непосредственно руководить комитетом», - пояснил тогда Батор Цыбиков. Его инициативу поддержал и ряд других депутатов.
Правда, в предложении парламентария была одна оговорка. Нововведение депутат предложил внедрить, начиная со следующего созыва парламента, то есть с осени 2023 года.
Фото: «Номер один», с личной страницы Батора Цыбикова в соцсети
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