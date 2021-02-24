В Хурале Бурятии сняли с повестки законопроект о сокращении оплачиваемых должностей

По словам депутата, он требует доработки





Группа депутатов Хурала Бурятии отозвала из повестки очередной сессии, запланированной на 25 февраля, законопроект о сокращении оплачиваемых должностей в парламенте. Как сообщил один из авторов этой инициативы, депутат Батор Цыбиков, проект закона планируется доработать.

«Наш законопроект вызвал бурные обсуждения в комитетах. Больше всего замечаний к предложению: «заместитель председателя - руководитель аппарата». Хотя в ряде регионов нашей страны применяются разные варианты руководства аппаратом законодательного органа. Вариант о наделении заместителя председателя обязанностями по руководству комитетом по бюджету, налогам и финансам не вызвал особых замечаний, вопрос способа избрания будет рассмотрен. Мною сделан запрос о денежном содержании председателя комитета, руководителя аппарата и т.д. Теперь есть понимание, о какой конкретно сумме идёт речь. От своей идеи о повышении эффективности, оптимизации работы законодательного органа республики и экономии бюджетных средств мы не отказываемся», - рассказал Батор Цыбиков, отметив, что инициативу рассмотрят на одной из следующих сессий.



