Антон Виноградов: «Бурятия стала для меня родной»

Чиновник официально вступил в должность министра промышленности и инвестиций





Указом главы Бурятии Антон Виноградов назначен на должность зампреда правительства - министром промышленности торговли и инвестиций республики. Напомним, ранее Народный Хурал Бурятии дал согласие на назначение чиновника на новый пост. Его кандидатуру поддержали 44 депутата, 12 высказались против.

- За эти годы Бурятия и всё, что с ней связано, стало для меня родным. Здесь очень добрые, отзывчивые, открытые, надёжные люди, с которыми, я уверен, под силу реализовать любые проекты. Я планирую регулярно посещать все районы республики и, конечно, приложу все усилия, чтобы достигнуть высоких результатов в вверенном мне направлении, - прокомментировал Антон Виноградов свое назначение в соцсетях.Виноградов Антон Иванович родился 18 марта 1985 года в Киеве. В 2007 году с отличием окончил факультет менеджмента Российского экономического университета имени Плеханова. В 2009 году окончил юридический факультет Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, в 2010 - очную аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте РФ. За время учебы получил опыт работы в ОАО «Первый Республиканский Банк», ОАО Банк ВТБ, ОАО КБ «Агроимпульс».С 2010 по 2018 год занимал руководящие должности в крупных банках России, в частности в ОАО «Рост Банк», ОАО Национальный банк «Траст», ОАО Банк «Рост» и других.С февраля 2018 года по май 2019 года занимал пост министра инвестиций в правительстве Бурятии.С июня 2019 по февраль 2021 года являлся зампредом правительства Бурятии – главой Полномочного представительства Бурятии при президенте РФ.Фото: пресс-служба правительства Бурятии