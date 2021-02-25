В Хурале Бурятии появились два вакантных мандата

Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий своих коллег





На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрели вопрос о прекращении полномочий двух парламентариев. Первый – Зоригто Цыбикмитов, который скончался в конце января этого года от коронавируса . Напомним, он также возглавлял один из ключевых комитетов Хурала - по бюджету и финансам.

Также сегодня официально прекращены полномочия депутата Галсана Дареева, который назначен на должность вице-премьера – министра сельского хозяйства и продовольствия республики.Таким образом, в Хурале появились два вакантных места, также парламентариям предстоит выбрать нового председателя бюджетного комитета.Фото: «Номер один»