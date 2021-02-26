Хурал Бурятии просит Госдуму пересмотреть закон о гуманном отношении к животным

Депутаты считают, что «лояльность закона привела к трагедиям»



На вчерашней сессии депутаты Хурала Бурятии обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложениями о необходимости регулирования отдельных положений закона об ответственном обращении с животными.



– В своём обращении мы постарались внести предложения, которые собрали на основании заседаний рабочих групп, в них приняли участие представители общественности, органов власти всех уровней, зоозащитных организаций. Предложения касаются тех положений закона, которые на сегодняшний момент буксуют. Плюс некоторые уточнения. Сейчас направляем обращение, далее как отработаем с депутатами Госдумы, будем готовить проект законодательной инициативы в связке с другими регионами, – рассказал председатель Комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Дмитрий Швецов.



В проекте письма в Госдуму отмечается, что многие субъекты РФ столкнулись с трудностями при реализации закона.



– Мы добиваемся пересмотра федерального законодательства, потому что лояльность закона привела к трагедиям в нашей республике. В целом в стране, в больших городах – везде есть эта проблема. Федеральный закон нам связывает руки, если страдают наши дети, мы должны принимать кардинальные решения, – считает депутат парламента Оксана Бухольцева.



Так, до сих пор не урегулирован вопрос роста популяции бездомных животных за счет выброшенного потомства хозяйских собак. Сейчас требований для владельцев по обязательной стерилизации или кастрации животных в законе нет.



Депутаты предлагают ввести такую обязанность по стерилизации животных за исключением случаев, если их содержат для получения потомства. Для малоимущих слоев населения предлагается установить льготную стерилизацию.



Среди предложений – введение обязательного страхования ответственности владельца животного, при этом для владельцев стерилизованных животных предлагается предусмотреть льготное страхование.



– Обратимся в Государственную Думу, которая принимала этот закон с тем, чтобы внести изменения, разделить понятия: гуманизм, защита животных и защита людей от бездомных агрессивных собак. Сейчас определили вот эти размывчатые границы, когда любовь к животным переходит в безалаберное халатное отношение к людям, – отметил депутат Хурала Намсарай Намсараев.



Народные избранники считают, что в федеральном законе нужны нормы по обязательной идентификации и учету животных. Это позволит организовать поиск пропавших животных, а также повысить ответственность владельцев за их содержание и самовыгул.



Также предлагают дать в законе исчерпывающее понятие – что такое немотивированная агрессивность животного и урегулировать два понятия «животное без владельца», используемое в законе, и «безнадзорное животное», установленное Гражданским кодексом РФ.



– Есть федеральный закон, который мы считаем, не до конца работает. Все-таки нужно, чтобы люди нормально относились к своим животным и несли за это ответственность. Мы будем добиваться того, чтобы пересмотрели федеральный закон, – отметил депутат Народного Хурала Сергей Пашинский.



Напомним, 26 января на внеочередной сессии депутаты Хурала поддержали изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях, которые были внесены по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова и мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Увеличились суммы штрафов за нарушение правил выгула, нарушение порядка регистрации домашних животных и допущение нападения животных на человека. Поправки в закон вступили в силу 8 февраля 2021 года.



Фото: мэрия Улан-Удэ