В Бурятии более двух тысяч жителей приняли участие в бизнес-встрече с Алексеем Цыденовым

Предприниматели задавали вопросы о мерах поддержки и об административном давлении на бизнес







В пятницу, 26 февраля Глава Бурятии Алексей Цыденов провел встречу с бизнес-сообществом. В очном совещании в КДЦ «Феникс» в Улан-Удэ приняли участие более 100 предпринимателей, в режиме онлайн соединения – еще порядка 2 тыс. бизнесменов из всех районов республики, а также руководитель представительства АСИ в ДФО Ольга Курилова, министерства и ведомства, контрольно-надзорные органы, организации, работающие с бизнесом, сообщает пресс-служба правительства РБ.



Модератором встречи выступил Уполномоченный по правам предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев. Также перед бизнес-сообществом выступили министр экономики РБ Екатерина Кочетова и председатель Правительства РБ – министр промышленности, торговли и инвестиций республики Антон Виноградов. В своем выступлении Екатерина Кочетова напомнила, что в 2020 году Правительством РФ были приняты беспрецедентные меры федеральной поддержки, в целом за прошедший год для поддержки предпринимателей было выделено 12 млрд рублей. Бурятия попала в ТОП-8 регионов страны по количеству мер поддержки.



По словам Антона Виноградова, задача Минпромторга на сегодня – это всеобщая поддержка предпринимательства республики. Так, по линии Минпромторга России республика получила 65 млн рублей в рамках программы развития региональной промышленности. Бурятия стала второй по числу полученных на эти цели денег среди всех субъектов РФ, что позволит докапитализировать Фонд развития промышленности в целом до 200 млн рублей для выдачи займов для перспективных проектов.



- Прямой диалог с бизнесом в любых форматах важен и необходим, слышать нужно всегда. Вопросы будут всегда, одни решили, появились новые. Поэтому такая встреча была очень полезна для Правительства, мы выявили новые точки для приложения усилий. Это касается и допобразования, и частных детских садов, и сельхозпроизводителей, и в целом малого бизнеса. Вопросы касались поддержки нормативных регулирований, административного давления на бизнес, мер поддержки малому и среднему предпринимательству. Вообще спектр вопросов был очень обширный, - подчеркнул Алексей Цыденов.



Работа с поступившими вопросами от бизнес-сообщества в Правительстве республики будет продолжена. После модерации в работу будут включены вопросы, поступившие в соцсетях, и вопросы, которые не успели задать участники очной встречи.



- Мы получили целый перечень вопросов, и теперь их будем отрабатывать, как у себя, так и с федеральным центром. Нам вызвалась в этом помочь руководитель представительства АСИ в ДФО Ольга Курилова. Так, что будем работать, создавать условия, чтобы нашему бизнесу было выгоднее работать, чтобы они смело шли вперед, - добавил Алексей Цыденов.



Как отметила руководитель представительства АСИ в Дальневосточном Федеральном округе Ольга Курилова, Бурятия стала одним из первых регионов, который организовал встречу с предпринимателями, подключив каждый район.



- Меня удивляет и радует динамика взаимодействия власти и бизнеса, открытый диалог, поскольку мы очень много говорим про открытость. Но зачастую бывает много моментов в регионах режиссировано и это заметно, подготовленные участники, заранее продуманные поручения. Сегодня состоялся действительно открытый диалог, такое взаимодействие между властью и человеком очень важен, предприниматель видит, что его слышат и готовы помочь. Отличительной особенностью этой встречи стало, то, что были подключены муниципальные образования, зачастую в других субъектах такого нет. Это говорит о том, что тот инвестиционный климат, который мы создаем и улучшаем в столицах субъектов, нужно переносить и на районы, - сказала Ольга Курилова.

