В Бурятии первый замминистра образования уходит в отставку

Галина Фомицкая написала заявление об увольнении
Первый замминистра образования Бурятии Галина Фомицкая покидает свой пост. Как пояснили в министерстве, причина ее увольнения – выход на пенсию.
Галина Фомицкая заняла должность первого заместителя министра образования и науки Бурятии в сентябре 2017 года.
Справка
Галина Фомицкая родилась в селе Тамир Кяхтинского района БурАССР, окончила Улан-Удэнское педагогическое училище № 1, в 1986 году окончила БГПИ (БГУ) по специальности «общая педагогика, история педагогики и образования».
12 лет работала учителем средней школы, в 1992 году стала лауреатом республиканского конкурса «Учитель года». С 1992 года работала на кафедре педагогики БГУ, пройдя путь от ассистента до заведующего кафедрой. В 2012 году защитила диссертацию по теме «Развитие региональной системы внешней оценки качества общего образования» и удостоилась ученой степени «доктор педагогических наук». Имеет звания «Заслуженный учитель РБ», «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».
В мае 2013 года она возглавила Институт кадров управления и образования Бурятии.
В 2016 году Галина Фомицкая была избрана членом Общественной палаты Бурятии от общественной организации «Ассоциация учителей истории РБ».
Является Почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации, Заслуженным учителем Республики Бурятия. Имеет более 60 публикаций, в том числе 5 монографий, 15 учебно-методических пособий и 50 научных работ, используемых в педагогической практике.
Фото: «Номер один»
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