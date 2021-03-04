«Новые люди» продлили прием заявок на «Марафон идей» в Бурятии

В рамках конкурса любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города



Партия «Новые люди» продлила до 12 марта сбор заявок на конкурс «Марафон идей» в Бурятии, сообщает пресс-служба партии.

В рамках конкурса любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны.



«Жители всей страны предлагают очень много интересных инициатив, ежедневно к нам продолжают поступать заявки с разных регионов. Мы рассмотрим все предложения и выберем лучшие. Победители конкурса получат средства на реализацию своих проектов», - рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.



По его словам, идеи жителей Бурятии заинтересовали руководство партии. Поэтому 29 марта в Улан-Удэ пройдёт конференция, которую посетит представитель центрального штаба партии Екатерина Ерёменко и лично пообщается с авторами проектов.



Самые популярные инициативы участников направлены на развитие внутреннего туризма, профориентации молодежи и деятельности предпринимателей.



«Большая часть инициатив носят республиканский масштаб, а это еще раз подтверждает, как много людей хотят и готовы внести перемены в жизнь нашей республики», - рассказывает руководитель отделения «Новых людей» в Улан-Удэ Артём Колотилин.



До 12 марта есть два способа принять участие в конкурсе. Участники «Марафона идей» могут записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди.



Другой вариант – заполнить заявку на сайте:



В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.



Ранее сообщалось, что в марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета «Новых людей», а также известные блогеры.



Фото: предоставлено партией В рамках конкурса любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны.«Жители всей страны предлагают очень много интересных инициатив, ежедневно к нам продолжают поступать заявки с разных регионов. Мы рассмотрим все предложения и выберем лучшие. Победители конкурса получат средства на реализацию своих проектов», - рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.По его словам, идеи жителей Бурятии заинтересовали руководство партии. Поэтому 29 марта в Улан-Удэ пройдёт конференция, которую посетит представитель центрального штаба партии Екатерина Ерёменко и лично пообщается с авторами проектов.Самые популярные инициативы участников направлены на развитие внутреннего туризма, профориентации молодежи и деятельности предпринимателей.«Большая часть инициатив носят республиканский масштаб, а это еще раз подтверждает, как много людей хотят и готовы внести перемены в жизнь нашей республики», - рассказывает руководитель отделения «Новых людей» в Улан-Удэ Артём Колотилин.До 12 марта есть два способа принять участие в конкурсе. Участники «Марафона идей» могут записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди.Другой вариант – заполнить заявку на сайте: https://marafon.newpeople.ru/ . Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на свои проекты.В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.Ранее сообщалось, что в марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета «Новых людей», а также известные блогеры.Фото: предоставлено партией