В Улан-Удэ прилетели индустриальный директор Ростеха Анатолий Сердюков и руководитель Татарстана Рустам Минниханов

Рустам Минниханов в сопровождении управляющего директора АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонида Белых и главы Бурятии Алексея Цыденова осмотрел производственные площадки предприятия. На заготовительно-штамповочном заводе Президенту РТ рассказали о проведённой модернизации технических мощностей. В рамках капитального ремонта здесь были освоены новые технологии в области обработки давлением, внедрения бездоводочных технологий изготовления листовых деталей и снижения трудоемкости производства.
Напомним, в декабре 2020 года сын Леонида Белыха Алексей был назначен управляющим директором Казанского вертолетного завода.
Также сегодня прошло заседание Совета директоров АО «Вертолеты России». Совещание провел председатель совета директоров Анатолий Сердюков. Участники заседания подвели финансовые итоги за 2020 год и обсудили реализацию инвестиционных проектов на предприятиях холдинга.
Фото: сайт президента Татарстана
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