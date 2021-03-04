В Улан-Удэ прилетели индустриальный директор Ростеха Анатолий Сердюков и руководитель Татарстана Рустам Минниханов

На авиазаводе прошло совещание холдинга "Вертолеты России"

Рустам Минниханов в сопровождении управляющего директора АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонида Белых и главы Бурятии Алексея Цыденова осмотрел производственные площадки предприятия. На заготовительно-штамповочном заводе Президенту РТ рассказали о проведённой модернизации технических мощностей. В рамках капитального ремонта здесь были освоены новые технологии в области обработки давлением, внедрения бездоводочных технологий изготовления листовых деталей и снижения трудоемкости производства.



На заводе агрегатной сборки Президент РТ ознакомился с производством вертолетов Ми-8/17, легкого многоцелевого Ка-226Т, а также новой модели Ми-171А3. Затем Рустам Минниханов осмотрел цех окончательной сборки и малярных цех. Также президент Татарстана посетил новый логистический центр, открытие которого запланировано в ближайшее время. Ввод данного комплекса позволит создать необходимые условия и инфраструктуру для хранения товарно-материальных ценностей, обеспечить внедрение современных цифровых технологий организации складского хозяйства, сообщает сайт президента Татарстана.Напомним, в декабре 2020 года сын Леонида Белыха Алексей был назначен управляющим директором Казанского вертолетного завода.Также сегодня прошло заседание Совета директоров АО «Вертолеты России». Совещание провел председатель совета директоров Анатолий Сердюков. Участники заседания подвели финансовые итоги за 2020 год и обсудили реализацию инвестиционных проектов на предприятиях холдинга.





Фото: сайт президента Татарстана