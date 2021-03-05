Правительство поручило министерствам учесть предложения по инфраструктуре Корсовета ОП РФ по нацпроектам

Минтранс, Минэнерго, Минэкономразвития и Минфин должны будут обеспечить совместное обсуждение предложений







Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу, Минэнерго, Минэкономразвития и Минфину рассмотреть предложения Общественной палаты РФ по корректировке комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Предложения Общественной палаты РФ были сформулированы по итогам заседания Координационного совета по национальным проектам и народосбережению, состоявшегося 11 февраля. Полный текст размещен на сайте Общественной палаты России.«Обеспечить совместное обсуждение и доложить об учете данных предложений, о мероприятиях по их реализации», – указано в тексте поручения.Члены Координационного совета поддержали и одобрили единый комплекс принципов создания и развития инфраструктуры в Российской Федерации, предложенный заместителем секретаря ОП РФ Александром Галушкой, заместителем полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Артуром Ниязметовым, экспертом ОП РФ Валерием Бодренковым. Единый комплекс предполагает:– опережающее создание инфраструктуры, обеспечивающее решение задач высокого роста экономики, демографического и пространственного развития Российской Федерации;– долгосрочное планирование создания и эксплуатации инфраструктуры с горизонтом не менее срока жизненного цикла инфраструктуры;– установление стоимости всего жизненного цикла как основы ценообразования и эффективного отбора проектов создания и эксплуатации инфраструктуры;– контракты полного жизненного цикла создания и эксплуатации инфраструктуры как основной формы реализации инфраструктурных проектов;– приоритет экономии бюджетных средств и максимального привлечения частных инвестиций;– массовое использование эффективных механизмов долгосрочного финансирования создания инфраструктуры, в том числе вечных облигаций, инфраструктурных облигаций, TIF-модели финансирования за счет будущих налогов от новых проектов, целевой проектной эмиссии;– непрерывное внедрение наилучших доступных технологий создания и эксплуатации инфраструктуры.Предлагается также дополнить Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» целевыми показателями, характеризующими уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью инфраструктуры, экономической связанностью территории РФ, качеством и безопасностью транспортной инфраструктуры по различным видам транспорта, доступностью транспортных услуг для населения и бизнеса, а также качеством автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети.Члены координационного совета отметили геостратегическую и социально-экономическую важность, высокую общественную значимость реализации проекта международного транспортного коридора Арктика – Сибирь – Азия «Сибирский меридиан», который обеспечивает глобальную логистическую конкурентоспособность России и имеет важнейшее значение для развития транспортно-логистического потенциала Евразии и Восточной Сибири, и указали на приоритетность внедрения новых прогрессивных технологий в строительстве автомобильных дорог, в частности массовый переход к строительству дорог с цементобетонными покрытиями.В предложениях ОП РФ по модернизации дорожной инфраструктуры отмечается, что они призваны содействовать реализации положений Конституции РФ, которая устанавливает важность повышения безопасности на дорогах, снижения до минимума смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, развития транспортной инфраструктуры, модернизации и обновления городской среды, развития евразийских транспортных артерий, расширения всей магистральной инфраструктуры страны.«От состояния магистральной инфраструктуры без преувеличения зависит дальнейшее развитие государства. Не выполнив комплексный план ее модернизации и расширения, мы поставим под вопрос успешную реализацию важнейших национальных проектов, – считает эксперт ОП РФ Валерий Бодренков. – Сегодня в нашей стране есть все необходимое для прорыва в данной сфере – квалифицированные специалисты, новейшее оборудование, современные технологии. Однако из-за сложившихся стереотипов, несовершенства законодательной базы и нежелания менять привычный ход вещей мы нередко отказываемся от эффективных методов работы в пользу устаревших. Рассчитываем, что в ходе обсуждения наших предложений сможем привлечь внимание представителей профильных министерств и ведомств к этой проблеме, рассмотреть возможные варианты ее решения».