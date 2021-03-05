Мэр Улан-Удэ смог донести свою боль до президента России

Вопрос обновления парка общественного транспорта в столице Бурятии начал решаться





Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ отчитался за свою работу в 2020 году. В отчетном совещании приняли участие мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, депутаты Хурала Бурятии и горсовета, представители министерств и ведомств.

«В прошлом году в связи с пандемией коронавируса комитету пришлось оперативно принимать решения по обеспечению работы общественного транспорта, дополнительным мерам по защите населения от инфекции, финансовой поддержки перевозчиков. Благодаря помощи правительства РБ перевозчики получили субсидию на общую сумму 87,9 млн рублей на возмещение части недополученных доходов. В итоге за год было перевезено более 68 млн пассажиров, в т.ч. муниципальным транспортом 15,6 млн человек», - сообщили в пресс-службе мэрии.Помогло в решении проблем общественного транспорта обновление подвижного состава МУП «Городские маршруты». В рамках дальневосточной субсидии и федерального проекта «Народный бюджет» было приобретено 42 современных автобуса ПАЗ. Выпуск на городские маршруты муниципальных автобусов увеличился более чем в два раза.- Задача, которую мы ставили перед собой, и которая казалась амбициозной и неисполнимой, все-таки начала сдвигаться с места – это обновление общественного транспорта. Дошло до того, что нашу боль через главу Республики Бурятия мы смогли донести до президента Российской Федерации, - отметил Игорь Шутенков.Увеличился и трамвайный парк – в прошлом году получено безвозмездно 10 трамваев от «Мосгортранса».- В сфере развития общественного транспорта необходимо обратить внимание на развитие трамвая, как каркаса транспортной системы города. Когда-то при Советском Союзе он был построен, и мы до сих пор им с большим удовольствием пользуемся, вкладываем деньги в обновление вагонного парка. В программе социально-экономического развития до 2035 года есть задача положить ветку в юго-западном и юго-восточном направлении, но эти задачи уже сейчас надо приземлять, делать технико-экономическое обоснование строительства этих путей, - отметил мэр.Жалобы горожан на недостаточное качество оказываемых перевозчиками услуг отчасти поможет решить утвержденный в 2020 году социальный стандарт транспортного обслуживания населения. В нем прописаны основные критерии: доступность транспорта для маломобильных групп населения, соблюдение расписания, температура в салоне и т.д.- По результатам комплексной оценки будет формироваться рейтинг перевозчиков. Данная мера будет стимулировать перевозчиков к повышению качества оказываемых услуг, - отметил председатель комитета Юрий Ткачев.В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году был разработан проект по созданию Интеллектуальной транспортной системы города, который предусматривает создание центра обработки данных (ЦОД), модернизацию светофорного регулирования транспортных потоков, создание мониторинга параметров транспортных потоков, состояния дорог и дорожной инфраструктуры, модернизацию подсистемы видеонаблюдения и т.д. Реализация проекта начнется в этом году.- Необходимо формировать рациональную маршрутную сеть с учетом Улан-Удэнской агломерации, Заиграевский, Иволгинский районы уже практически вошли в границы Улан-Удэ. И говорить о том, что мы будем ездить только от сих до сих, а остальные пассажиры нас не волнуют, так не получится. Жизнь заставит нас все равно вернуться или обратиться к городской агломерации, решать проблему совместно с минтрансом республики, – подчеркнул мэр.Депутаты профильных комитетов горсовета Улан-Удэ высказали свои замечания о движении транспорта, оптимизации маршрутной сети и другим вопросам.- Критика, которая звучит на отчетных совещания, нужна. Она показывает, где мы не дорабатывали в прошлом году, на что именно обратить внимание, чтобы замечания исправить. Критика позволяет нам корректировать свой курс, - сказал Игорь Шутенков, подводя итог.В целом работа Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству была признана удовлетворительной.Фото: мэрия Улан-Удэ