Мэр Улан-Удэ призвал очистить город от «визуального мусора»

Чиновники усилят контроль за размещением на фасадах зданий вывесок и рекламы





Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ отчитался за свою работу в 2020 году. В отчетном совещании приняли участие мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, депутаты горсовета, представители министерств и ведомств.

Мэр Улан-Удэ по итогам работы Комитета в 2020 году выделил два важных момента: утверждение новой редакции генплана и правил землепользования и застройки города.– Для застройщиков и инвесторов оптимизированы возможности размещения объектов капитального строительства на принадлежащих им земельных участках. Это сделано для сокращения административных процедур. Это необходимо нам при реализации инвестиционных проектов и повышения инвестиционной привлекательности городских территорий. На 2021 год предстоит реализация двух основных направлений – внесение изменений в генеральный план в целях приведения его в соответствие с изменениями в Схему территориального планирования республики и установление границ города, – отметил Игорь Шутенков.В связи с последними изменениями в градостроительном законодательстве теперь первостепенное значение придается проектам планировки территории. В том числе для линейных объектов, включенных в систему комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.Игорь Шутенков подчеркнул, что в отношении архитектурного облика нужно очищать город от «визуального мусора». Усилить контроль комитета за размещением на фасадах зданий вывесок и рекламы.В этом году будет продолжена большая работа по внесению изменений в генплан с согласованием проектируемых границ города с федеральными органами власти. Установление границ позволит изменить категорию земель для территории золошлакоотвала ТЭЦ-1 и 2, что в свою очередь позволит получить положительное заключение экспертизы проектной документации на его реконструкцию.– Продолжится работа по внесению изменений в проекты планировки территорий для размещения линейных объектов. В том числе трамвайных путей в мкр. Энергетик, комплексной застройки территории в районе улиц Цивилева-Гагарина, комплексной застройки в Юго-Западном и Юго-Восточном микрорайонах города. Отдельно необходимо выделить разработку проекта планировки центральной исторической части города в рамках подготовки мастер-плана, поскольку уже проектируется строительство и реконструкция инженерных сетей, – сообщил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев.В этом году для формирования архитектурно-художественного облика города будут проводится тематические конкурсы. В том числе подготовка предложений по благоустройству дворовых и общественных территорий, праздничному оформлению территорий города, цветочному оформлению и озеленению.Совместно со структурными подразделениями администрации города будет усилена работа по выявлению и демонтажу несанкционированных рекламных конструкций, предупреждению размещения незаконной рекламы.– Также будет продолжена работа с полицией по привлечению к административной ответственности недобросовестных собственников, профилактическая работа по недопущению установки и эксплуатации несанкционированных рекламных конструкций, – отметил Михаил Мясищев.Как отметил гендиректор творческой мастерской «Улан-УдэАрхпроект», член правления БРО «Союз архитекторов России» Павел Зильберман, работа комитета за последние годы стала более продуктивной.– Встречи с проектировщиками и заказчиками стали чаще. Особенно с творческой архитектурной общественностью. Хочу пожелать, чтобы эти встречи были регулярными и завершались конкретными решениями и рекомендациями. Реанимирована работа градостроительного Совета города. Рекомендую рассматривать не готовые проекты, когда уже ничего исправить невозможно, а рабочие эскизные проекты на начальной стадии проектирования, как это было сделано недавно на заседании совета, – высказал свое мнение Павел Зильберман.Фото: «Номер один»