В «Единой России» предлагают распространить дальневосточную ипотеку на жителей в зоне БАМа

Это даст возможность приобретать жилье на вторичном рынке, а не только в новостройках





Об этом сообщил врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин по итогам обсуждения мер по повышению доступности жилья с главами регионов Дальневосточного округа и замглавы Министерства строительства и ЖКХ Никитой Стасишиным.

Дмитрий Кобылкин напомнил, что в прошлом году Минстрой предоставил возможность приобретения жилья на вторичном рынке по льготной программе на всей территории Магаданской области и Чукотского автономного округа. В остальных субъектах это могут сделать только жители сельских поселений.«Единая Россия» предлагает рассмотреть возможность получать ипотеку гражданам, проживающим в зоне Байкало-Амурской магистрали, и на первичном, и на вторичном рынках. По предварительным подсчетам специалистов, это не должно существенно повлиять на уровень цен», – отметил Дмитрий Кобылкин.Председатель Комитета по социальной политике Народного Хурала Бурятии Игорь Марковец добавил: «Думаю, это правильное решение, которое позволит поддержать специалистов и улучшить жилищные условия людей, живущих в зоне БАМа. Оно позволит тем, кто собирается оттуда уехать, продать свое жилье, и оно не будет простаивать и ветшать. А тем, кто остается, даст возможность улучшить свои жилищные условия. Эта инициатива может стать очень хорошей поддержкой для жителей БАМа, ведь новые жилые дома там строят в основном для переселенцев из ветхого и аварийного жилья».Никита Стасишин подтвердил готовность ведомства совместно с «Единой Россией» и коллегами из регионов проработать предлагаемые изменения.«При проведении оценки важно учесть максимально полный набор существующих факторов, влияющих на возможность расширения программы – это объем построенного и строящегося жилья, уровень развития инфраструктуры, а также качество предложения и объем спроса», – подчеркнул он.Напомним, в декабре 2020 года «Единая Россия» предложила расширить программу «Дальневосточная ипотека». В частности, увеличить предельный возраст заемщиков до 40 лет, а в стоимость квадратного метра включить чистовую отделку. Партийные инициативы основаны на предложениях жителей федерального округа. В Министерстве строительства и ЖКХ предложения «Единой России» поддержали и отметили, что для успешной реализации инициатив необходимо увеличивать объем ввода жилья на Дальнем Востоке, а также комплексно подойти к вопросам создания инфраструктуры.Фото: pixabay.com