Первое в России политическое реалити-шоу собрало более 3 тысяч заявок

Это новое и яркое явление в политической жизни страны







Партия «Новые люди» 11 марта завершила прием заявок на первое в России политическое реалити-шоу #ДебатыКандидаты. Со всей страны поступила 3071 заявка, сообщает пресс-служба партии.

Шоу #ДебатыКандидаты будет транслироваться на YouTube-канале партии «Новые люди» и в Instagram.





До 24 марта заявки кандидатов будут рассмотрены компетентным жюри, которое выберет 30 участников, которые поборются за 30 миллионов рублей.Свои заявки на участие подали кандидаты из 70 регионов страны. Большинство участников молодые люди и девушки в возрасте от 21 года до 35 лет –1689 человек (55%). Самым взрослым участником стал 73-летний пенсионер из Кемеровской области, тогда как самой молодой участнице 21 год, это студентка из Подмосковья. Большинство заявок на участие в конкурсе подали мужчины (73%), а 27% – женщины.«#Дебаты-Кандидаты - это настоящее реалити-шоу: новое, яркое, уникальное явление в политической жизни страны. Заявки на участие в нем уже подали более трех тысяч человек. И только 30 смелых, активных, целеустремленных людей будут бороться за свое место в политике. А кто из них станет победителями, решат сами зрители», - рассказал руководитель отделения «Новых людей» в Бурятии Артём Колотилин.В состав жюри конкурса войдут председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, блогер Рамис Япаров и капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев, а также приглашенные эксперты – знаменитые политические и общественные деятели. Модератором реалити-шоу будет телеведущая Тая Тонкова.Заявки принимались на сайте проекта kandidat.newpeople.ru. Со временем на этой странице появится информация об участниках и о выходе новых серий. Первую серию шоу зрители увидят в начале апреля.В финальный этап конкурса выйдут трое лучших конкурсантов. Их определят не только члены жюри, но и зрители реалити-шоу.Участников поселят в один дом, где они будут готовиться к испытаниям. Для кандидатов проведут тренинги представители медиаиндустрии. В ходе конкурса участникам предстоит пройти испытания, где они смогут проявить себя и получить полезный для политиков опыт.Победители конкурса получат возможность стать кандидатами от партии «Новые люди» на предстоящих выборах в Госдуму и заксобрания регионов в сентябре 2021 года.Фото: партия «Новые люди»