Глава Бурятии отправился в Мухоршибирский район

Там Алексей Цыденов проинспектирует целый ряд объектов





Глава Бурятии выехал с рабочей поездкой в Мухоршибирский район. В поселке Саган-Нур Алексей Цыденов проинспектирует объекты, где реализованы мероприятия в рамках крупных федеральных проектов и программ, и встретится с местными жителями, чтобы услышать, какие еще вопросы в муниципалитете требуют решения, сообщили в пресс-службе правительства.

Сегодня состоится открытие центра культурного развития «Созвездие», который построен по президентской дальневосточной субсидии. Алексей Цыденов также проверит, как отремонтированы объекты по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и как Никольский сельский дом культуры оснащен на средства нацпроекта «Культура».Также глава Бурятии осмотрит требующие капитального ремонта детский сад «Земляничка» и Саган-Нурскую школу, где по нацпроекту «Образование» в этом учебном году открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».Еще один объект в плане поездки - тепличный комплекс «Дары Тугнуя», где в прошлом году вновь начали выращивать овощи.Фото: пресс-служба главы Бурятии