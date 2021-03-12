В Хурале Бурятии развернулась битва за мандат

На вакантное место претендуют сразу два кандидата







В БРО КПРФ разгорается очередной скандал с распределением депутатского мандата перешедшего на госслужбу депутата Хурала Бурятии Галсана Дареева. Вакантное место вместо следующего под №2 в избирательном списке полковника запаса Минобороны РФ Игоря Логунова передали помощнику депутата Баира Цыренова Тимуру Нимаеву. Оставшийся без мандата Игорь Логунов заявил о своем несогласии и намерен подать в суд на несправедливое, на его взгляд, решение БРО КПРФ.

Напомним, на выборах в Хурал в сентябре 2018 года по территориальной группе №14 коммунисты набрали достаточное число голосов, позволившее кандидату Галсану Дарееву пройти в региональный парламент. Спустя некоторое время он стал ректором государственного вуза (БГСХА) и объявил о выходе из партии в связи с необходимостью дистанцироваться от партийных разборок. Тем не менее, несмотря на выход из партии, мандат у него оставался. А в январе 2021 года, после смены правительства Бурятии, его назначили зампредседателя правительства - министром сельского хозяйства и продовольствия РБ. Поскольку Дареев перешел на госслужбу, депутатский мандат он сдал на последней сессии НХ.В Хурале его должен был заменить следующий по списку кандидат №2 в территориальной группе №14 Игорь Логунов. Об Игоре Логунове известно, что в 1990 году он окончил Волжское высшее военное строительное командное училище, дослужился в Бурятии до подполковника и вышел в запас.Однако, вопреки этому, Логунов мандат не получит, поскольку лидер партии Вячеслав Мархаев высказался в пользу молодого коммуниста Тимура Нимаева, шедшего третьим номером. Про него известно немного. Родился в поселке Агинское Забайкальского края, на момент выборов окончил институт, приехал в Бурятию и в возрасте 28 лет пошел третьим номером. Выше по списку тогда прыгнуть не мог, хотя его поддерживал и молодой коммунист Баир Цыренов, чьим помощником и был недавний выпускник вуза Нимаев.- Я встретился с Мархаевым и спросил у него, почему через мою голову мандат отдадут Нимаеву, который был ниже по списку? - рассказывает Игорь Логунов. - Спросил его начистоту, ведь Вячеслава Михайловича хорошо знаю. Когда на выборах в 2018 году ему потребовалась моя поддержка, я помогал, хотя тогда знал, что в Хурал не пройду, поскольку Мархаев не скрывал, что делал ставку на Дареева. Теперь же он ставит на Нимаева.По словам Логунова, «никто не ожидал, что Дареев уйдет в правительство, и я заявил Мархаеву, что не собираюсь сам отказываться от мандата, который мне переходит по закону».Как отмечает собеседник, «Мархаев, судя по всему, был не готов к разговору, нервничал и завел речь о том, что я вышел из партии и, мол, потерял право на Хурал. Что решение не его, а рескома и за моим визитом стоят «некие политические силы», желающие повернуть ситуацию против КПРФ».Игорь Логунов отметил, что он действительно в 2018 году вышел из партии по «очень сложным семейным обстоятельствам на тот период», однако это не препятствует его будущей депутатской деятельности. Ведь в Народном Хурале во всех фракциях имеются беспартийные депутаты.В региональной избирательной комиссии также подтвердили, что «выборное законодательство не содержит норм об обязательной партийной принадлежности в формируемых избирательных списках». И если человек положил партбилет на стол, депутатских полномочий его никто не вправе лишить. Однако выборное законодательство можно трактовать по-разному.- Согласно существующему законодательству, решение передать вакантный мандат принимает партия, в списке которой находился депутат, досрочно сложивший свои полномочия, - сообщил неназванный представитель региональной избирательной комиссии. - Но если бы в течение 14 дней после сессии Народного Хурала Бурятии, где прекратили полномочия Галсана Дареева, реском КПРФ не определился с данным вопросом, то мандат мы однозначно передали бы следующему за выбывшим кандидатом из партийного списка территориальной группы. В данном случае Игорю Логунову.Второй секретарь БРО КПРФ Игорь Малышенко полагает, что коммунисты сами решают, кому передавать вакантный депутатский мандат.- Если человек вышел из партии, то мы вправе не передавать ему мандат, и законодательство полностью на нашей стороне, - сообщил он.Между тем Логунов собирается подавать в суд на несправедливое и, по его словам, незаконное распределение депутатского мандата, поскольку видит в нем «признаки дискриминации». Он, как пенсионер, имел право стать депутатом по списку, а мандат через его голову отдали более молодому кандидату.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»