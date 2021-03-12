Мэр Улан-Удэ призвал чиновников окончательно решить собачий вопрос

Игорь Шутенков поставил основные задачи в работе Комитета городского хозяйства





В отопительном сезоне 2020-2021 жалобы жителей Улан-Удэ на перебои работы системы отопления снизились почти в три раза. Это произошло благодаря тому, что к началу отопительного сезона был проверен каждый многоквартирный дом и все 52 источника теплоснабжения, также введена система мониторинга параметров теплоснабжения. Об этом и перспективах развития жилищно-коммунального хозяйства столицы Бурятии на итоговом совещании рассказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

В совещании приняли участие мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, представители республиканских министерств, члены Общественной палаты города, депутаты горсовета, представители предприятий и учреждений сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и природопользования.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков выделил ряд наиболее важных задач, которые предстоит решить комитету в 2021 году.– Во-первых, это окончательное решение проблемы безнадзорных животных. Надо приложить все усилия к тому, чтобы случаи с нападениями не повторялись, и наш город был безопасным для людей. Второй момент, который касается каждого горожанина, – это воздух, которым мы дышим. Работа здесь начата и надо довести ее до логического конца, не сбавляя темпов, – сказал он. – Третье - надо обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий федеральных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Сохранение озера Байкал». Важно сохранить темпы озеленения нашего города. Многие отмечают, что город преобразился, и сейчас мы, депутаты и жители, обещаем в этом деле помогать.Одним из главных направлений деятельности комитета является подготовка и прохождение отопительного периода. В рамках ремонтной кампании по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг. выполнены мероприятия на общую сумму 1,2 млрд рублей. Расходы на капитальный ремонт коммунального комплекса увеличились на 15 млн рублей, на ремонт объектов социально бюджетной сферы – на 21 млн рублей.– В прошедшем году впервые внедрена система мониторинга параметров теплоснабжения на базе Единой дежурно-диспетчерской службы. На большом мониторе в режиме реального времени отражается информация с 22-х объектов теплоснабжения города, на которых смонтированы датчики давления и температуры в трубопроводах. Данные передаются на сервер в ЕДДС, что позволяет оперативно реагировать на внештатные ситуации. Как результат достигнуто снижение жалоб, поставленных на контроль, на 27% к аналогичному периоду прошлого года, – сообщил Сергей Гашев.Для энергосбережения в январе 2021 года МБУ «Горсвет» и МУП «Водоканал» заключили энергосервисные контракты. Реконструкция сетей уличного освещения и канализационно-насосной станции будут реализованы без привлечения средств городского бюджета.Впервые в 2020 году впервые выполнена «санация» канализационных коллекторов под железной дорогой по ул. Радикальцева и ул. Левченко спирально-навивным методом, позволяющим работать без отключения потребителей. После такого ремонта срок эксплуатации коллектора повышается на 50 лет.– В результате работы, проведенной комитетом, Фондом реформирования ЖКХ в 2021 году выделены 300 млн рублей на подключение мкр. Стеклозавод к централизованному теплоснабжению и 93 млн рублей - на реконструкцию канализационного коллектора по улицам Пугачева–Ключевская. Проект по закрытию котельных позволит существенно улучшить экологию города и повысить надежность предоставления коммунальных услуг. По итогам его реализации будут закрыты две угольных и две мазутных котельных, расположенных в водоохранной зоне Селенги. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух сократятся на 300 тонн в год, – отметил Сергей Гашев.В 2020 году была продолжена реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого благоустроено 59 дворовых и 1 общественная территория на общую сумму 144 млн рублей. Также в рамках программы были установлены барельефы к 75-летию Победы. К юбилею Победы отремонтированы все городские памятники.В этом году по проекту запланировано благоустройство 48 дворов на общую сумму 83 млн рублей и двух общественных территорий – это сквер им. А.С. Пушкина, территория, прилегающая к Гостиным рядам на общую сумму 58 млн рублей.Заместитель министра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Евгений Коркин отметил хорошую работу комитета городского хозяйства.– Работа сложная, тяжелая. Ежедневное решение насущных, житейских проблем граждан. Задачи Минстроя и комитета практически совпадают на 99%. Отмечу, что город успешно справляется с такими непростыми направлениями деятельности, – сказал он.Председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков поблагодарил комитет за активное взаимодействие с депутатским корпусом по вопросам благоустройства.По итогам совещания работа комитета признана удовлетворительной.Фото: мэрия Улан-Удэ