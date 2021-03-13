Алексей Цыденов встретился с главой Тывы





В субботу, 13 марта, Алексей Цыденов и Шолбан Кара-оол провели встречу, на которой обсудили сотрудничество между двумя регионами в сфере образования.

- Наши регионы активно сотрудничают по разным направлениям. Хорошее взаимодействие налажено между нашими регионами в образовании и других сферах, - отметил Алексей Цыденов.

В сфере образования реализуется соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки между министерством образования и науки Республики Бурятия и министерством образования и науки Республики Тыва.

- С Бурятией у нас хорошо реализуется сотрудничество в сфере образования и науки. У вас обучается много наших ребят, в том числе в Бурятской сельскохозяйственной академии, - сказал Шолбан Кара-оол.

В настоящее время в учреждениях высшего образования Бурятии проходят обучение по разным специальностям около 1,4 тысяч студентов из Тывы, из которых в Сельхозакадемии им. В.Р. Филиппова обучаются 1029 человек.

Сегодня Шолбан Кара-оол также встретится со студентами из Тывы, которые обучаются в образовательных учреждениях Бурятии.

Напомним, глава республики Тыва Шолбан Кара-оол находится с визитом в республике в дни проведения предолимпийского Чемпионата России по вольной борьбе в г. Улан-Удэ.





Фото: https://egov-buryatia.ru/