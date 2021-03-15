Депутат Хурала Бурятии стал звездой Тик-Тока

Предложение Бобкова отменить пенсионную реформу собирает тысячи лайков





История с громким заявлением депутата Хурала Бурятии Игоря Бобкова о необходимости отмены пенсионной реформы получила неожиданное продолжение. Видео выступления народного избранника разместили в Тик-Токе в аккаунте politsatira, где оно набрало уже несколько тысяч лайков и почти двести комментариев.

- Сегодня пенсионерам денег хватает в лучшем случае на коммунальные расходы, - говорил Игорь Бобков. - Получается, что мы пенсию платим не людям, а энергетическим монополистам, устанавливающим высокие тарифы.





Напомним, громкое заявление Игорь Бобков сделал на февральской сессии Хурала. Он зачитал парламентариям обращение к президенту страны, Госдуме, Совету Федерации с просьбой снизить пенсионный возраст до 60 лет для мужчин и 55 – для женщин. То есть, на дореформенный уровень. Парламентарий сделал акцент на том, что предложение касается только территории Бурятии.- Может быть, где-то в других регионах РФ есть бодрые старички, покоряющие горные вершины и купающиеся в проруби, но у нас в республике другая ситуация, - говорил он. По его словам, многие мужчины в республике не доживают до пенсии, а статистика по продолжительности жизни вызывает сомнения. Еще он обратил внимание и на размер пенсий, который также негативно влияет на продолжительность жизни пенсионеров.Комментаторы в Тик-Токе в основном поддерживают заявление бурятского депутата.Отметим, это не первая попытка региональных парламентариев откатить пенсионную реформу. Так, в конце 2019 года с подобной инициативой выступил лидер бурятского ЛДПР, депутат Хурала Сергей Дорош. Он упирал на то, что в республике сложные климатические условия и невысокая продолжительность жизни. Из его выступления следовало, что такая мера может снизить трудовую миграцию и потерю кадров. Впрочем, никакой реакции на то предложение так и не произошло.