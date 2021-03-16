Заместителем министра строительства Бурятии стал «король ЖКХ»

Руководить жилищно-коммунальным комплексом республики будет бывший топ-менеджер ТГК-14
15 марта глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о назначении Вячеслава Абзалова заместителем министра строительства РБ - председателем Комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса. Испытательный срок нового чиновника составит один год.
Вячеслав Абзалов ранее работал на компанию ТГК-14, занимая должности заместителя директора «Теплоэнергосбыта Бурятии» и главного инженера «Улан-Удэнского энергетического комплекса». Затем занялся собственным бизнесом в сфере энергетики и ЖКХ. Сейчас он является соучредителем целого ряда фирм: ООО «ЖКХ Заиграево», ООО «ЖКХ Кабанское», ООО «ЖКХ Онохой» и ООО «Управление Тепловыми Компаниями». Также он входил в число владельцев банкротящегося сейчас ООО «Теплосбыт» и закрытого в 2019 году ООО «Теплоград».
Напомним, пост заместителя министра строительства – председателя Комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса вакантен с декабря 2020 года, когда его покинул Евгений Поляков. Позже эту должность предложили занять подсудимому Сергею Рыбальченко, однако тот отказался.
Фото: минстрой Бурятии
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