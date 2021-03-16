Заместителем министра строительства Бурятии стал «король ЖКХ»

Руководить жилищно-коммунальным комплексом республики будет бывший топ-менеджер ТГК-14





15 марта глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о назначении Вячеслава Абзалова заместителем министра строительства РБ - председателем Комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса. Испытательный срок нового чиновника составит один год.