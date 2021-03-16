Перед министром спорта Бурятии замаячила политическая карьера

Глава республики рекомендовал Дамдинцурунову выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму





Глава Бурятии Алексей Цыденов увидел в министре спорта республики политический потенциал. Сегодня на пресс-конференции, посвященной республиканским праймериз партии «Единая Россия», он заявил, что буду рекомендовать Вячеславу Дамдинцурунову выдвинуть свою кандидатуру.

Как известно, осенью этого года по всей России пройдут выборы нового состава Государственной Думы. БРО «Единой России» готовится определить своих кандидатов.«Кого вы хотели бы видеть в качестве депутата?», - спросили журналисты у главы Бурятии.«Выбирать, в любом случае, будут люди. Для этого и процедура праймериз, чтобы сделать предварительный отбор. Кого люди поддержат, тех выдвигаем в Думу – и по одномандатному округу, и по списку. Я, со своей стороны, безусловно понимая всю ответственность и исходя из опыта работы с людьми, буду рекомендовать Вячеславу Дамдинцурунову тоже заявиться на праймериз. Почувствовать – есть поддержка людей, нет поддержки людей», - ответил Алексей Цыденов.По словам главы республики, если Дамдинцурунов выиграет праймериз, то «ему выдвигаться также дальше в Думу».При этом Алексей Цыденов подчеркнул, что Дамдинцурунов - министр не только спорта, но и молодежной политики, а также работает с некоторыми социальными вопросами.Праймериз «единороссы» намерены провести с 24 по 30 мая.Фото: «Номер один»