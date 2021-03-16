Бурятские «единоросы» проведут праймериз

Глава республики ответил на вопросы журналистов





Сегодня состоялась пресс-конференция Алексея Цыденова. Глава Бурятии осветил некоторые вопросы жизни республики – политические, экономические, общественные.

Одной из главных тем стала подготовка БРО партии «Единая Россия» к выборам в Государственную Думу. Как известно, глава республики возглавляет «единоросов» республики.15 марта стартовало выдвижение кандидатов, желающих попробовать свои силы. Оно продлится по 29 марта.«Каждый желающий, член «Единой России» или беспартийный, может подать заявку, чтобы стать кандидатом в Думу от «Единой России». В рамках процедуры праймериз он сможет оценить свои возможности получить поддержку людей. Праймериз – это процедура отбора кандидатов от «Единой России», которые в последующем уже идут на думские выборы», - рассказал глава Бурятии СМИ.Он подчеркнул, что «Единая Россия» - единственная партия, которая реализует такую форму, как предварительные отборы.Праймериз будут проводиться в электронном виде. Проголосовать можно будет с верификацией через портал Госуслуг. Регистрация «праймериз-избирателей» пройдет с 19 апреля по 28 мая 2021 г.Голосование на праймериз начнется 24 мая и продлится до 30 мая. Итоги подведут до начала лета.«Это очень важное для нас мероприятие», - сказал Алексей Цыденов.«Кого вы хотели бы видеть в качестве депутата?», - спросили журналисты у главы Бурятии.«Выбирать, в любом случае, будут люди. Для этого и процедура праймериз, чтобы сделать предварительный отбор. Кого люди поддержат, тех выдвигаем в Думу – и по одномандатному округу, и по списку. Я, со своей стороны, безусловно понимая всю ответственность и исходя из опыта работы с людьми, буду рекомендовать Вячеславу Дамдинцурунову тоже заявиться на праймериз. Почувствовать – есть поддержка людей, нет поддержки людей», - ответил он.По словам главы, если Дамдинцурунов выиграет праймериз, то «ему выдвигаться также дальше в Думу».При этом Алексей Цыденов подчеркнул, что Дамдинцурунов - министр не только спорта, но и молодежной политики, а также работает с некоторыми социальными вопросами.Республиканские власти не скрывают, что им хотелось бы, чтобы у Бурятии в Гос. Думе было несколько депутатов, а не один. Депутаты федерального уровня важны тем, что они решают не только вопросы общероссийского масштаба, но и выступают лоббистами интересов региона, от которого прошли в парламент РФ.Алексей Цыденов уже около года является руководителем БРО ЕР. Его работа на партийном посту совпала с пиком распространения коронавирусной инфекции.«Я бы в первую очередь хотел бы отметить даже не работу партии, а участие членов партии в мероприятиях по борьбе с ковидом, поддержке людей. Хотел бы отдельно поблагодарить, отметить, что члены партии, активисты партии за этот период из своих личных денег собрали более тридцати миллионов рублей», - рассказал глава прессе.Так, Сергей Пашинский подарил медикам машину скорой помощи. Другие поставляли аппараты ИВЛ, маски, защитные костюмы, помогали ремонтировать помещения, менять окна, закупалось множество продуктовых наборов и затем развозились людям.По инициативе Татьяны Мантатовой была запущена такая форма поддержки, как подвоз медиков на работу (был создан специальный чат).«Более 1200 врачей, медицинских работников с помощью этого чата получили помощь в виде перевозки. Люди откликались и возили. Почти 350 таких перевозок осуществили депутаты Хурала и горсовета Улан-Удэ от «Единой России – вечерами депутаты сами ездили за рулем, возили врачей. Это не афишировалось, но я сегодня хочу об этом сказать. И это продолжается», - сообщил Алексей Цыденов.Помощь партактивисты оказывали не только в Улан-Удэ, но и в районах республики.В ходе пресс-конференции глава республики по просьбе СМИ прокомментировал итоги выступления команды республики по вольной борьбе на чемпионате России. Соревнование недавно завершилось в Улан-Удэ. Кое-кто воспринял результаты бурятских борцов, как достаточно слабые.«Я думаю, что выступили хорошо. Последний раз три медали у нас было в 1995 г. (также одно «серебро» и две «бронзы»), а чемпионат России проходит ежегодно. Конечно, хочется, чтобы было больше медалей. Но чтобы показывать высокие результаты, нельзя напрячься за пару месяцев – это целая система. Больше всего медалей, конечно, у Дагестана. Но в Дагестане 70 тысяч человек занимаются борьбой. Это другой уровень конкуренции, отбора. Мы сейчас тоже усиливаем работу», - отметил глава.По его словам, на чемпионате были шансы на два «золота».«Мы и на Балдана Цыжипова рассчитывали. Меньше ожидали от Евгения Жербаева, потому что очень высокая конкуренция в его весе, очень много сильных противников. Но он взял такое «серебро», которое на самом деле – с «золотым» оттенком. Наши ребята все молодцы», - сказал Алексей Цыденов.Думаем, впереди у вольников Бурятии новые достижения. Бурятские борцы стали ездить на сборы, в т. ч. в Дагестан. Сейчас Федерация борьбы и люди, которые поддерживают борьбу, предоставляют республике сорок борцовских ковров. Они будут распределены по всей республике. Работа реально наращивается.Недавно в правительстве России вновь обратили внимание на газификацию страны. Разъяснил глава и вопрос по ближайшим перспективам газификации Бурятии.«Первая программа, которая вчера заявлена, - это газификация локальная, за счет использования сжиженного природного газа и сжиженного углеводородного газа. Мы сейчас в эту программу потихоньку входим. Новые детские сады, школы в районах – они уже с локальными газовыми котельными. Они показали свою эффективность не только экологическую, но и экономическую. Пока мы будем двигаться в этом направлении», - пояснил Алексей Цыденов.Вопрос о трубопроводном газе пока не имеет определенного решения. По разным причинам. Говорить о масштабной газификации трубным газом пока преждевременно.«Я вчера поднял вопрос о том, что у нас достаточно существенно выросли цены на сжиженный газ. И минэнерго РФ уже отреагировал на это. Будем дальше отрабатывать по вопросу снижения стоимости газа, которым пользуются люди. Первый этап и для нас, и для Забайкалья, - расширение практики использования сжиженного газа», - доложил глава.Как выяснилось, сейчас запускается процедура разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) по строительству моста в районе села Поселье.Затем есть планы подать заявку на его строительство.«Шансы есть. К разработке ТЭО мы приступили тоже не на пустом месте, а по итогам определенной работы. Делать дорогое ТЭО для того, чтобы потом положить на полку и забыть – мы этого делать не будем. Шансы есть, и они достаточно хорошие, но решение за правительством РФ», - поделился информацией с прессой Алексей Цыденов.Во сколько обойдется потенциальный мост через Селенгу сказать сложно. Так, в районе Поселья надо будет расселить дома с жильцами – там вся земля занята. На имеющемся на реке острове необходимо обойти водозабор. На обоих берегах необходимы большие подходы к мосту…Стоимость строительства будет значительно выше, чем по Третьему мосту через Уду, которое началось в столице Бурятии. А последний стоит 7,5 млрд. рублей.По словам Алексея Цыденова, отменить введенные требования, ограничения в регионе можно будет после формирования в обществе иммунитета.Иммунитет формируется у переболевших людей и у тех, кто прошел вакцинацию.«Я был вакцинирован еще в октябре. Вакцина показала эффективность. У меня весь ближний круг переболел, а меня не зацепило», - рассказал глава и призвал жителей республики вакцинироваться.В Бурятию поставлено 45 тыс. вакцин. Поставка идет равномерно.«До осени мы должны 60 процентов провакцинировать. С учетом тех, кто переболел, по сути, тотальный иммунитет должен быть сформирован. Как только будет сформирован иммунитет, масочный режим можно будет облегчить», - пообещал глава республики.В ходе пресс-конференции Алексей Цыденов рассказал, как республика поддерживает жителей Бурятии, которые находятся в Москве на лечении после нападений безнадзорных собак, о работе с улан-удэнскими приютами для бродячих собак (приют, находящийся в мкрн. Забайкальский, кстати, будет оттуда перенесен, идет подбор нового земельного участка), об авиакомпании «Победа» и осветил некоторые другие вопросы.Фото: «Номер один»