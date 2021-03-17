В Хурале Бурятии продолжается дележка депутатского мандата

Обиженный кандидат намерен судиться с КПРФ





В Бурятии продолжается эпопея с дележкой вакантного мандата депутата Хурала по списку КПРФ. Кандидат в депутаты Игорь Логунов написал жалобу в избирательную комиссию Бурятии с просьбой устранить нарушения и передать освободившийся депутатский мандат ему.