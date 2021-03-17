В Хурале Бурятии продолжается дележка депутатского мандата

Обиженный кандидат намерен судиться с КПРФ
В Бурятии продолжается эпопея с дележкой вакантного мандата депутата Хурала по списку КПРФ. Кандидат в депутаты Игорь Логунов написал жалобу в избирательную комиссию Бурятии с просьбой устранить нарушения и передать освободившийся депутатский мандат ему.
Напомним, что скандал с распределением депутатского мандата перешедшего на госслужбу депутата Хурала Галсана Дареева разгорелся после того, как реском КПРФ передал хуральскую корочку кандидату Тимуру Нимаеву. Однако последний шел в 2018 году на выборы в Хурал по территориальной группе №14 списка КПРФ лишь под №3. Выше него, под №2, баллотировался подполковник запаса Минобороны РФ Игорь Логунов.
Как мы уже сообщали, причиной того, что коммунисты мандат через голову Логунова передали Тимуру Нимаеву (помощнику депутата Баира Цыренова), стало то, что подполковник вышел из партии. Однако в своей жалобе в избирком Логунов пишет, что рядов партии он не покидал и оснований лишения его мандата нет.
«В отношении меня не проводилась и не проводится процедура по исключению меня из рядов КПРФ, лично я никаких заявлений не подавал, - пишет Игорь Логунов. - Партийный билет в соответствии с уставом партии находится в моем распоряжении». Логунов полагает, что решение бюро рескома КПРФ, где мандат передали Нимаеву было принято вопреки закону «О выборах депутатов Народного Хурала РБ». Поскольку решение «должно было быть подкреплено конкретными, реальными основаниями нарушений мною партийной дисциплины для лишения меня мандата, а не только мнением секретаря рескома Вячеслава Мархаева и его окружения».
Политический эксперт Григорий Тупик полагает, что скандал с лишением мандата у Логунова может дорого обойтись для КПРФ.
- Сегодня накануне выборов в Госдуму Вячеславу Мархаеву необходимо консолидировать партию, а не на фактически пустом месте создавать конфликтную ситуацию, - полагает эксперт. - Это ослабляет партию с точки зрения имиджа, поскольку ситуация выглядит несправедливой.
Игорь Логунов подтвердил, что он намерен подать в суд, чтобы разобраться с нарушением избирательных прав.
Фото: «Номер один»
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