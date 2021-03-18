Лидер «Новых людей» предложил вернуть прямые выборы мэров в России

Кроме этого партия поддерживают идею проведения в городах микро-референдумов





Новые люди намерены внести в Госдуму законопроекты о возвращении выборов мэров и глав муниципальных районов. Такое заявление сделал лидер партии Алексей Нечаев во время подведения итогов конкурса «Марафон идей» в Челябинске.

По его словам, одним из самых частых вопросов был возврат прямых выборов мэров городов и глав муниципальных районов в России. Жители многих регионов, в том числе Екатеринбурга, Челябинска и Перми, привыкли самостоятельно принимать ключевые решения, касающиеся их городов. Нынешняя процедура назначений и согласований мэров и сити-менеджеров не отвечает, по мнению Алексея Нечаева, современным требованиям управления.





«Марафон идей» — федеральный проект партии «Новые люди». По задумке партии, каждый желающий мог заявить на конкурс проект по изменению в лучшую сторону жизни в своем городе, регионе или стране. Победителям региональных этапов конкурса партия «Новые люди» обещает финансовую поддержку на реализацию инициатив в размере 300 тысяч рублей. Подводить итоги конкурса партия начала 15 марта. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев возглавлял жюри в Перми, Екатеринбурге и Челябинске. После оглашения результатов журналисты поинтересовались у Алексея Нечаева, какие общефедеральные инициативы встречаются на конкурсе чаще других.«Партия «Новые люди» выступает за полный отказ от непрозрачной системы назначений на муниципальном уровне по всей России. Мэров городов и глав муниципальных районов должны выбирать и назначать сами люди на прямом голосовании», — отметил Алексей Нечаев.Также Алексей Нечаев убежден, что отказ от выборов мэров плохо повлиял на отношения между властью и избирателями.«Наша позиция однозначна — высшие чиновники муниципалитетов должны быть подотчетны всему народу, а не только депутатскому большинству.Призываю задуматься над одновременно сложной и простой истиной: чем больше посредников между людьми и властью, тем более опосредованной становится сама власть», — добавил Алексей Нечаев.Кроме возврата выборов мэров Новые люди поддерживают идею проведения в городах микро-референдумов по более широкому кругу вопросов. Такая тактика была бы успешной, например, в случаях похожих на историю с выбором места под храм в Екатеринбурге. Жители города в разговоре с Алексеем Нечаевым объяснили, что большого конфликта можно было избежать, если бы на выбор людям было предложено больше одного варианта. Эту позицию лидер Новых людей полностью разделяет.«Люди говорят: дайте нам самим решить, как жить, и можно не два места для храма, а можно побольше», — рассказал он.Законопроект о возвращении в стране прямых выборов мэров и развитии муниципального самоуправления Новые люди внесут после вхождения в состав Госдумы. Выборы в парламент состоятся осенью этого года. Представлять Новых людей на выборах будут более 200 кандидатов одномандатников и партийный список.Фото: предоставлено партией