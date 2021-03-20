Высокие начисления по «электрическим» ОДН возмутили депутатов

В горсовете Улан-Удэ настаивают на усилении работы по установке счетчиков



В домах Бурятии насчитывается около 400 тыс. электросчетчиков. Одна половина из них установлена в частном секторе. Другая – в квартирах многоквартирных домов.

В частном секторе нет проблем с начислением «электрических» ОДН. Их там не существует.

А вот по многоквартирным домам возникает масса проблем.

В 2020 г. закон переложил оплату ОДН полностью на кошельки собственников квартир в многоквартирном доме. Есть случаи, когда плата жильца по «электрическим» ОДН вдвое превышает плату за электроэнергию, которую он потребляет в квартире. Такого, конечно, не должно быть, но это происходит – не все квартиры в доме имеют индивидуальные электросчетчики, да и кое-кто из соседей, имеющих счетчик, может подключаться к электросетям в обход его, «накручивая» общедомовой счетчик.

Депутатам Улан-Удэнского горсовета стало приходить немало жалоб на огромные счета по «электрическим» ОДН.

Ситуация стала одним из вопросов очередного заседания комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета под председательством депутата Сергея Бурдикова. Выясняли, как продвигается работа по установке индивидуальных электросчетчиков.

«Электрические» ОДН начисляются в республике по 5422 многоквартирным домам.

«В том числе 2061 дом, в которых присутствуют Управляющие компании, заключены договоры энергоснабжения. А 3361 дом – это те проблемные дома, по которым не реализован способ управления или реализован непосредственный способ управления. Из них 1594 – в городе Улан-Удэ», - доложил депутатам Рашид Барахоев, директор «Энергосбыта Бурятии» (АО «Читаэнергосбыт»)

До второго полугодия 2020 г., при старой системе оплаты за ОДН, платежи граждан по «электрическим» ОДН были лимитированы нормативом. «Начисления на квартиру составляло от 15 до 27 рублей в месяц», - отметил Рашид Барахоев.

Но лимит был отменен и расходы по ОДН полностью стали распределять по гражданам, пропорционально площадям их квартир.

С июля-2020 по февраль-2021 энергетики начислили потребителям по «электрическим» ОДН 26,5 млн. рублей (в т. ч. в Улан-Удэ 13,8 млн.).

«Но уровень оплаты низкий. Задолженность у нас выросла на 16,5 млн. с июля 2020 г. Плата граждан за общедомовые нужды увеличилась от шести до десяти раз. Причины – старый парк индивидуальных приборов учета, который не соответствует ГОСТу и имеет погрешность от 20 до 30 процентов. Также хищение электроэнергии. И отсутствие приборов учета (потребитель, не имеющий счетчика, платит по имеющемуся электронормативу, но потребляет гораздо больше, чем предполагается электронормативом – прим.)», - рассказал директор «Энергосбыта Бурятии» на заседании комитета Улан-Удэнского горсовета.

Самыми проблемными микрорайонами в столице республики являются ст. Дивизионная, Сосновый бор, поселок Звездный. Как известно, это военные городки традиционно обслуживались специализированными «армейскими» Управляющими компаниями.

Сейчас положение изменилось. Так, начинает работать временная «управляшка» «Мой комфортный дом».

Внимание к установке электросчетчиков растет по всей стране. Принят специальный федеральный закон, который обязывает энергетиков до конца 2021 г. установить отсутствующие счетчики, а также работать по счетчикам, по которым истек межповерочный интервал (на 1 апреля 2020 г.). Власть, к слову, ведет политику на увеличение доли современных интеллектуальных приборов учета

«Ответственность по частному сектору возложена на сетевую компанию («Бурятэнерго» - прим.). По многоквартирным домам – на гарантирующего поставщика», - доложили депутатам.

«Читаэнергосбыт» является в Бурятии гарантирующим поставщиков электроэнергии с 2014 г.

Инвентаризация, которую провел в республике «Энергосбыт» по многоквартирным домам показал, что в 2021 г. установке или замене подлежат порядка 21 тысячи индивидуальных электросчетчиков. Из них в Улан-Удэ – около 17 тысяч.

Электроэнергетики сообщили городским депутатам, что в связи с этим им хотелось бы внести корректировки в инвестпрограмму компании на 15 лет.

«Нам необходимо заменить около 200 тысяч приборов. Это по стоимости выходит около 3,5 млрд. рублей. 15 лет мы выбрали с учетом того, что мы не выходим за рамки повышения тарифа. Нам дали (на 2019 г. – прим.) всего лишь 600 приборов учета по Гусиноозерску, по инвестпрограмме. До этого нам было отказано с учетом роста тарифа. В Гусиноозерске заменили - на пятнадцать процентов снизились потери. Тем самым искоренили воровство», - рассказал Рашид Барахоев

600 электросчетчиков из 200 тысяч – это весьма скромный показатель. В такой ситуации депутатов попросили поддержать корректировку инвестпрограммы.

В 2021 г. работа по счетчикам, конечно, будет. Но масштаб скромный. Грубо говоря, это точечный подход, по заявкам потребителей». – отметил энергетик. Одним из методов, который опробуется – пройти по домам, в которых Фонд капремонта провел капремонт. Прийти и полностью по всему дому установить интеллектуальную систему учета.

В ходе обсуждения проблемы депутаты горсовета подняли ряд моментов, которые сложились в Улан-Удэ. Говорили о двухэтажных домах, спрашивали о ситуации по конкретным адресам.

Выяснилось, что уровень оплаты в домах барачного типа составляет около 50 процентов даже по индивидуальным электросчетчикам. «Вы говорите про ОДН… Мы не можем собрать средства даже по индивидуальным приборам учета», - посетовал энергетик.

Так, Анатолий Белоусов, заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета, привел пример микрорайона Орешкова и спросил, что там можно сделать. Рашид Барахоев предложил, чтобы надежные Управляющие компании, которые обслуживают «добропорядочный» жилфонд, взяли дома барачного типа, работали и и боролись с фактами хищения.

«Собрать Управляющие компании и временно «раскидать» такие дома. До установки приборов учета и замены инженерных сетей», - предложил энергетик.

«Мы взяли нагрузку на себя по деревянным баракам. У них ОДН – до полутора тысяч. Но мы просто поставили человека, который вовремя снимает показания на тех старых приборах учета, и ОДН выровнялся», - поделился опытом депутат Виктор Ефремов, директор Управляющей компании «Стройкомсервис».

Владимир Тулонов поднял тему ситуации в новостройках с двумя лифтами и повысительными насосами. По таким домам необходим отдельный норматив по общедомовым нуждам, но его пока нет.

Анатолий Перепелица, депутат горсовета, критически отнесся к предложению скорректировать инвестпрограмму по установке электросчетчикам на 15-летний срок.

«15 лет люди не могут платить ОДН по полторы тысячи. Мы не можем себе позволить такие сроки. Наиболее сложная ситуация по домам министерства обороны. Основа – отсутствие приборов учета. Дома там достаточно старые, там достаточно прохладно. Где нет приборов учета – с удовольствием включают все обогреватели, платя при этом малую сумму», сказал он.

Депутат предложил запустить «пилотный проект» на паре домов и устанавливать самые недорогие счетчики.

Общей мыслью заседания стало создание рабочей группы, которая занималась бы вопросами улан-удэнских «электрических» ОДН.

Энергетикам нынче дали примерно 4,5 тысяч приборов учета. Их будут устанавливать там, где счетчики отсутствуют. Это не окажет большого влияния на ситуацию по огромным начислениями по «электрическим» ОДН.

Депутаты решили обратиться в РСТ по вопросу того, чтобы разрешить в пределах тарифа увеличить инвестсоставляющую. Счетчиков надо устанавливать гораздо больше, чем сегодня.

Сергей Бурдиков обобщил прозвучавшие предложения для дальнейшей проработки. Со своей стороны напомнил такой вариант.

«Это мы реализовывали на ул. Борсоева в прошлом году. За счет жителей, у которых большие ОДН, установить счетчики. Но вы в течение своей инвестпрограммы эти средства жителям компенсируете. Это тоже способ», - обратился он к директору «Энергосбыта Бурятии».

В ходе заседания комитета Улан-Удэнского горсовета также рассмотрели вопрос об упрощении процедуры демонтажа самовольных некапитальных объектов. В первую очередь, речь шла об нелегальных объектах сезонной торговли.

Полномочиями по демонтажу и вывозу хотят наделить Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ. Это будет решать сессия горсовета.

Также рассмотрели расширение полномочий райадминистраций.





фото: "Номер один"