«Новые люди» готовят в Улан-Удэ программу модернизации уличного освещения

Активисты партии привлекли внимание к проблеме необычным световым шоу





Партия «Новые люди» изучила состояние уличного освещения в Улан-Удэ. Активисты выявили «темные места» города без освещения и привлекли внимание к проблеме необычным световым шоу.

Волонтеры партии «Новые люди» провели масштабное исследование качества освещения дорог, дворовых территорий, пешеходных переходов и территории социальных объектов. Подобные рейды прошли по всей России и объединили сотни сторонников партии. Эксперты партии подготовили предложения, которые помогут исправить ситуацию.





«Уличное освещение в Улан-Удэ находится в неудовлетворительном состоянии. Преимущественно это дворовые территории. В некоторых местах неразличимы номера домов. Доведись кому из жильцов вызвать «скорую помощь», машина не сразу найдет адресата», - рассказывает руководитель отделения «Новых людей» в Бурятии Артём Колотилин.





«Существует эффективный механизм решения проблем уличного освещения в городах — государственный (муниципальный) энергосервисный контракт. Он позволяет модернизировать инфраструктуру без затрат из бюджета — за счет экономии, достигаемой в результате применения энергоэффективных приборов освещения. Оплата энергосервисного контракта осуществляется из достигнутой экономии», — поясняет председатель Комитета по жилищной политике и ЖКХ партии «Новые люди», доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ, к.э.н. Станислав Шубин.





Второй возможный способ решения проблемы — разрешить предпринимателям устанавливать в темных уголках рекламные конструкции бесплатно. Это необычное предложение требует законодательного регулирования.





Еще один путь поиска денег на модернизацию — оптимизация муниципальных бюджетов. В тех городах и регионах, где у «Новых людей» есть депутаты в городских думах и региональных законодательных собраниях, этот процесс уже идет.





«Наша задача сегодня не просто критиковать власть по любому поводу, а искать способы сделать жизнь в стране лучше. Поэтому мы ищем новые идеи, проекты и людей, которые хотят менять мир вокруг себя», — так описал стратегию партии «Новые люди» ее лидер Алексей Нечаев.Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года. Ее лидером стал известный предприниматель Алексей Нечаев, создатель и президент научно-производственной компании Faberlic. В сентябре 2020 года партия «Новые люди» уже принимала участие в выборах в 12 регионах России. В итоге во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. Лучший результат партия «Новые люди» показала на выборах в городскую думу Томска, получив результат 15%. По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии созданы в 73 регионах страны. Известно, что партия «Новые люди» намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.Фото: партия «Новые люди»