Глава Бурятии назначил первого заместителя министра здравоохранения

Им стала Людмила Цыбикова





Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о назначении Людмилы Цыбиковой первым заместителем министра здравоохранения - председателем Комитета стратегического планирования и структурной организации здравоохранения. Документ уже опубликован на официальном сайте правительства.