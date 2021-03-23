Глава Бурятии назначил первого заместителя министра здравоохранения

Им стала Людмила Цыбикова
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о назначении Людмилы Цыбиковой первым заместителем министра здравоохранения - председателем Комитета стратегического планирования и структурной организации здравоохранения. Документ уже опубликован на официальном сайте правительства.
Людмила Цыбикова с 2014 года возглавляет Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый». До этого трудилась главврачом Городской поликлиники №1, также некоторое время являлась председателем комитета здравоохранения администрации Улан-Удэ.
Новую должность Людмила Цыбикова получила по итогам конкурсного отбора, в котором ее признали победителем.
Напомним, в прошлом году эту должность едва не получил заместитель главврача по высокотехнологичной медицинской помощи РКБ им. Семашко Анатолий Дмитриев. Однако в ходе проверки у него обнаружились счета в зарубежных банках, которые он не смог закрыть из-за пандемии коронавируса. В итоге Анатолия Дмитриева назначили главврачом Детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ.
Фото: rcd-svetly.bur.socinfo.ru
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