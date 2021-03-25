В Бурятии замглавы района уволили в связи с утратой доверия

Чиновница нарушила антикоррупционное законодательство







В Бурятии вступило в силу решение суда об увольнении Елены Кулюшиной с должности замглавы администрации Джидинского района по социальной политике. Прокуратура нашла в ее действиях нарушение антикоррупционного законодательства.

«Проверкой установлено, что районная администрация приобрела у заместителя главы района 2-комнатную благоустроенную квартиру для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Вопреки закону «О противодействии коррупции» Елена Кулюшина не уведомила работодателя о намерении участвовать в аукционе, не приняла меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов», - сообщали ранее в надзорном ведомстве.Прокурор направил информацию о результатах проверки в Комиссию по урегулированию конфликта интересов, соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Джидинского района. Однако чиновники не нашли нарушений законодательства в действиях своего коллеги.Тогда прокурор обратился в суд. Он потребовал обязать администрацию района расторгнуть трудовой договор с Еленой Кулюшиной на основании п. 7.1 ст. 81 Трудового кодекса РФ (непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя).Джидинский районный суд требования прокурора удовлетворил.Не согласившись с решением суда, Елена Кулюшина обжаловала его.«Суд апелляционной инстанции оставил решение Джидинского районного суда без изменения, а жалобу без удовлетворения», - сообщили сегодня об итогах судебного разбирательства в прокуратуре Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии