Министр спорта Бурятии выполнил рекомендацию главы республики

Вячеслав Дамдинцурунов выдвинулся на праймериз «Единой России»





Министр спорта и молодежной политики Бурятии выдвинулся на праймериз Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия». Как сообщил чиновник «Номеру один», документы им уже поданы.