Министр спорта Бурятии выполнил рекомендацию главы республики

Вячеслав Дамдинцурунов выдвинулся на праймериз «Единой России»
Министр спорта и молодежной политики Бурятии выдвинулся на праймериз Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия». Как сообщил чиновник «Номеру один», документы им уже поданы.
Таким образом, министр исполнил рекомендацию главы региона Алексея Цыденова (одновременно лидера бурятских «единоросов»), которые тот дал в ходе пресс-конференции, посвященной жизни республики. Пресс-конференция прошла не так давно – 16 марта.
«Я, со своей стороны, безусловно, понимая всю ответственность и исходя из опыта работы с людьми, буду рекомендовать Вячеславу Дамдинцурунову тоже заявиться на праймериз. Почувствовать – есть поддержка людей, нет поддержки», - ответил тогда глава на вопрос о том, кого он хотел бы видеть депутатом Государственной Думы.
Напомним, очередные выборы в Думу намечены на сентябрь текущего года.
Праймериз – это неформальное предварительное голосование, в ходе которого «Единая Россия» определяет степень популярности того или иного политика. Принять участие в праймериз могут как члены партии, так и беспартийные.
Справка
Вячеслав Дамдинцурунов родился 21 сентября 1977 года в Улан-Удэ В свое время серьезно занимался спортом. Был чемпионом Бурятия по рукопашному бою, чемпионом России по тайскому боксу. Получил звание мастера спорта России по тайскому боксу.
В начале 2000-х годов закончил факультет физической культуры БГУ. В дальнейшем продолжил образование за пределами республики. Работал преподавателем, тренером. Имеет ученую степень.
На пост министра спорта был назначен в 2017 году. В случае успешного прохождения праймериз кандидатура Вячеслава Дамдинцурунова может быть выдвинута «единоросами» на выборах в Государственную Думу.
Фото: «Номер один»
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