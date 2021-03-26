Новые люди выбрали лучшие идеи в Бурятии

Жюри выбрало две инициативы, которые получили средства на реализацию своих идей





В Улан-Удэ подвели региональные итоги всероссийского конкурса «Марафон идей», организованного партией «Новые люди». В финал вышло десять участников со всей республики, а лучшими стали Яна Петровская с проектом «Стрит-арт по-деревенски» и Ольга Архипова с проектом «Сады на отходах».

В рамках федерального конкурса «Марафон идей», организованного партией «Новые люди», любой желающий мог предложить, как улучшить жизнь своего города, региона или всей страны. Принять участие в конкурсе было несложно – необходимо было заполнить заявку на сайте проекта, пройти отбор и дойти до регионального финала. За месяц (с 12 февраля до 12 марта) организаторам поступило свыше 15 тысяч заявок из 65 регионов. В Бурятии в борьбу включились 160 человек. Финал региональной части конкурса прошел в Улан-Удэ 25 марта — к этой дате оргкомитет отобрал 10 проектов. Их авторы подготовили презентации – за 90 секунд они должны были убедить жюри в значимости своего проекта.





Основными критериями оценки проектов участников стали результативность и реализуемость. Главная задача – принести конкретную пользу в ближайшие сроки, ведь идеи, какими бы красивыми, они не были, должны быть реализуемыми, иначе дальше фантазий они не двинутся.





- Высота строения - 12 метров, общая площадь проведения работ составит 120 кв. м. Ежедневно этой водокачкой пользуются 30% населения. Готовность помочь в реализации проекта уже выразила местная администрация, нам пообещали заштукатурить водокачку. Далее мы выбираем тематику и проводим конкурс среди учащихся района на лучшую работу по созданию стрит-арта. Народным голосованием через мессенджеры выберем победителей. С профессиональными художниками дети будут наносить рисунки на стены. А если средства останутся, мы покрасим еще и электроопоры, - рассказала автор проекта.





- 40% отходов на полигонах – это органика, а ведь ее можно использовать для озеленения. Перерабатывать органику очень просто. За один сезон черви и бактерии помогут быстро переработать отходы в плодородную почву. Эту землю можно использовать в качестве удобрения в садах, парках, скверах. Можно организовать как переработку на местах – в парках, в многоквартирных домах, так и сдавать на переработку мне. В этом могут участвовать как горожане, так и предприятия, например, рестораны. Сухую органику буду перерабатывать с мокрой. На средства гранта приобрету измельчитель веток, услуги грузо-такси на пять месяцев, установлю три вермикомпостера на территории МКД. Проект будет реализовываться с мая по сентябрь, - презентовала эко-активистка свой проект.





Каждая из озвученных на финале идей была по-своему хороша. Нельзя не отметить и их разнообразие: тут и обучающая игра для начинающих предпринимателей, разделение мусора и отказ от пластика и полиэтилена, создание Wi-Fi на остановках общественного транспорта, площадки для выгула собак и другие. Победили, разумеется, сильнейшие проекты. Тем не менее, ни одна инициатива не останется незамеченной. В дальнейшем они — в том или ином виде — будут поддержаны партией.





- Была проведена акция в рамках федеральной программы партии по улучшению энергоэффективности жилья. Наши активисты опрашивали жителей и проводили тепловизорами замеры утечек тепла из жилых домов. Организовано исследование мест, где недостаточное освещение в Улан-Удэ, - рассказал Артем Колотилин, - также, есть проекты, инициированные региональным отделением и комитетами партии в Бурятии, это как раз те, которые поступают напрямую от жителей.







-Все идеи были интересные, из разных сфер: социальной, благоустройства, экологии. Чувствуется, что это волнует людей по-настоящему. В Бурятии самой распространенной темой проектов стала экология. Мы рады, что пришло такое количество заявок, — отметил председатель жюри, координатор региональных отделений партии «Новые люди» в Сибири и на Дальнем Востоке Дмитрий Львов. - Если хотя бы половина идей будут реализованы, будет здорово. В регионе есть активисты, сторонники партии, эксперты – они будут курировать проекты и помогать реализовать их в ближайшие месяцы.- В нашей стране много возможностей, но не все о них знают и хотят пользоваться. Многие говорят, что есть идея, но нет способов реализации. Однако если есть идея и желание, то способы реализации всегда найдутся, - добавил Дмитрий Львов.Грант в 100 тысяч рублей получила Яна Петровская для реализации проекта «Стрит-арт по-деревенски». Этот проект предусматривает благоустройство поселка Заиграево – райцентра одноименного района. Идея у автора локальная – сделать жизнь односельчан чуть ярче. Яна намерена превратить водокачку в центре поселка в арт-объект.Основной сертификат на 200 тысяч рублей был отдан проекту Ольги Архиповой «Сады на отходах».Ольга – эко-активист. Она живет в пригороде Улан-Удэ и уже несколько лет занимается переработкой органики.Дмитрий Львов отметил, что в жюри собрали настоящих профессионалов, все они - местные жители, хорошо знакомые с проблемами республики.Руководитель партии «Новые люди» в Бурятии Артем Колотилин сообщил, что региональное отделение также активно занимается решением проблем республики.Отметим, что совсем скоро в России стартует еще один проект Новых людей. Им станет первое политическое реалити-шоу #Дебаты-Кандидаты. Организаторам уже пришло около трех тысяч заявок от людей со всей страны, которые хотели бы попробовать себя в политическом искусстве. Из них отобрано 30 ярких активистов.Фото: «Новые люди»