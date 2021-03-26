«Новые люди» предложили рассмотреть законную возможность не служить в армии

С такой инициативой выступил лидер партии Алексей Нечаев







Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил ввести механизм законной компенсации отказа от службы. Эту идею партия планирует оформить в виде законопроекта, а затем внести на рассмотрение в Госдуму.

Такую идею в преддверии весеннего призыва предложил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Об этом он сообщил, комментируя итоги конкурса «Марафон идей» в Санкт-Петербурге.







- Питер - это город студентов. 31 марта начнется очередной весенний призыв в армию, поэтому тема особенно актуальна. Молодых людей станет в городе меньше, непонятно, за кого девушкам замуж выходить! Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил, - рассказал Алексей Нечаев.







- Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Мы такой законопроект готовим, и там есть целый ряд других предложений, касающихся службы в армии. Нужно расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей, будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники, - добавил Нечаев.







Весенний призыв в Бурятии начнется с 1 апреля и завершится 15 июля. Призвать планируют более тысячи человек. Защитникам Родины предоставят все условия для вакцинации, а в медицинских учреждениях их примут вне очереди. Однако в будущем, возможно, призывники получат возможность не проходить воинскую службу, заплатив компенсацию государству.По его словам, среди жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области живет много молодых людей, поэтому на рассмотрение жюри поступил целый ряд заявок, касающихся службы в армии. Одна из инициатив совпала с позицией партии «Новые люди». Она как раз касалась легального отказа от армии за счёт компенсации.Такая схема принесет выгоду всем сторонам. Те, кто служить не хочет, смогут избежать призыва на законных основаниях, страна будет получать от них «налог» на это право, а отслужившие ребята будут поступать в вузы.По словам Алексея Нечаева, 300 тысяч – хорошая сумма, которая позволит отслужившим в армии молодым людям начать учебу в том вузе, который им по-настоящему интересен. Ещё одно предложение «Новых людей» касается развития альтернативной гражданской службы. Её необходимо связать с профессиональными навыками призывника.Партия оформит выдвинутую инициативу в виде законопроекта, который планирует внести в Госдуму.Пока политик не обсуждал эту инициативу с министром обороны, но считает своё заявление публичным приглашением к диалогу.- Это не только наша идея, это инициатива людей. Сейчас министерство обороны оперативно отвечает на общественные инициативы, – резюмировал Нечаев.Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Её основатель – президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырёх регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер (в Новосибирской (7,0 %), Калужской (8,08%), Рязанской (5,7 %) и Костромской (7,5 %) областях). Также кандидаты от «Новых Людей» приняли участие в выборах в городскую думу Томска, получив 15,02 %. На выборах в городскую думу Краснодара «Новые люди» набрали 4,97 % голосов. По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Партия «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.Фото: предоставлено партией «Новые Люди»