В Бурятии депутат лишился мандата

Еще 12 народных избранников отделались предупреждениями





Прокуратура Бурятии проверила депутатов города Закаменск и Закаменского района на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства.

«Установлено, что депутатами муниципальных образований не в полном объеме представлены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера свои и членов семьи за 2019 год», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор направил информацию о выявленных нарушениях председателям Советов депутатов муниципальных образований. По результатам их рассмотрения 12 депутатов привлечены к ответственности в виде предупреждения, один депутат освобожден от занимаемой должности в Совете депутатов.Фото: «Номер один»