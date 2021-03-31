Игорь Шутенков: «Мы работаем на результат»

Интервью мэра Улан-Удэ о 2020 годе и планах по развитию города





Свалившаяся на жителей города пандемия коронавируса, серьезные изменения, последовавшие за ней экономические и социальные проблемы и пути их решения. Большое интервью мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова о 2020 годе и планах по развитию города.

- Сейчас по прошествии времени как бы вы оценили работу мэрии в период пандемии и самоизоляции Улан-Удэ в прошлом году??— Работу администрации города во время пандемии необходимо разделить на две части: борьба с самим коронавирусом и его последствиями и плановая работа по развитию города в этот период. Что касается мероприятий по самому ковиду, то основные тяготы по борьбе с коронавирусом легли на плечи врачей, медицинских сестер, всех тех, кто работал в ковидных госпиталях.Мы, в свою очередь, помогали медицинским учреждениям, обрабатывали спецраствором подъезды и общественные места, поддерживали волонтеров. Улан-Удэ одним из первых городов в восточных регионах страны закупил антисептики для профилактики коронавируса. До начала пандемии этот товар еще не представлял особой ценности, поэтому мы успели скупить весь дезинфект на ангарских складах. Это позволило и самим справиться, и помочь коллегам из Гусиноозерска, Кяхты, Сосново-Озерска, а также нашим предприятиям, которые брали у нас жидкость для обработки цехов и офисов.Мобильные бригады не переставая работали в Улан-Удэ все месяцы. Причем у нас нет должности «специалист мобильной группы». Поэтому учили и направляли всех сотрудников мэрии и подведомственных учреждений вплоть до руководителей. Естественно, в это время на других работников ложилась двойная нагрузка.Остальная работа мэрии, связанная с ковидом, это борьба с его последствиями. Мы столкнулись с замедлением процессов в экономике. И, самое главное, с изоляцией людей в своих квартирах. Отсюда полупустой транспорт с большими финансовыми потерями и проблемы в других отраслях городского хозяйства. Мы помним, как пострадали в эти месяцы жители Улан-Удэ, занятые в сфере услуг: парикмахеры, продавцы, работники общепита. Перечислять можно долго.- Транспорт оказался самой пострадавшей отраслью экономики города? — Вспомните, весной прошлого года все жители вынужденно сидели дома. Люди с улиц исчезли, отсюда упал пассажиропоток. Под удар попал наш общественный транспорт, муниципальный в том числе. Мы планировали в марте-апреле 2020 года перевезти общественным транспортом более 1,5 млн пассажиров, а по факту вышло чуть более 400 тысяч. Падение больше чем в три раза. И это загнало перевозчиков в убытки.Правительство Бурятии пошло нам навстречу и помогло с выплатами компенсации перевозчикам. Они единственные, кому помогли «живыми» деньгами. Поэтому мы смогли максимально сохранить количество маршрутчиков. Когда горожане наконец вышли на улицы, не произошло транспортного коллапса. Да число маршруток снизилось, и часть водителей на фоне «ковидных» убытков ушла. Но самых тяжких последствий удалось избежать.В то же время муниципальный транспорт — трамваи и «Городские маршруты» — остался без внешней помощи. Здесь мы справлялись своими силами.Еще одна проблема в пандемию — со строящихся объектов ушла иностранная рабочая сила, ведь границы закрылись. При большом объеме федеральных инвестиций, пришедших в город, у нас некому оказалось строить. Были и серьезные перебои с поставками материалов. И прежде всего речь идет о строительстве детских садов, школ и дорог, которые необходимо сдавать в срок. Практически в ручном режиме координировали все стройки.Обходились своими силами. Например, строительные компании, которые занимались только жильем, зашли и на бюджетные объекты: детсады и школы. И не просто строили по контракту, а брали землю, строили объект под ключ без единого бюджетного рубля, и только потом муниципалитет его выкупал. Причем в короткие сроки. И мы вместе справились.- Пандемия сыграла свою роль и в бюджетных процессах города - некоторые показатели не удалось выполнить. Насколько критична ситуация?— В режиме «самоизоляции» горожане перестали работать. Даже авиазавод с ЛВРЗ останавливались. А основная часть доходов городского бюджета — это налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Люди не работают, у них «проседают» личные доходы, они не платят налоги. У нас уже год назад были опасения, и налоговая служба их подтверждала — падение собственных доходов бюджета Улан-Удэ за 2020 год достигнет 20%.Пришлось принимать довольно жесткие решения. В 2020 году пошли на секвестр бюджета. Да, он оказался не слишком жестким. Потому что во время пандемии произошла еще и экономия: люди сидят дома — мы раньше отключаем освещение улиц, парки закрыты — экономия, массовых мероприятий нет — также идет сокращение расходов.«Резали» бюджет максимально аккуратно на общую сумму 250 млн рублей. Но кое-где и серьезно ужались. Например, по заработной плате. Мало кто знает, но вся администрация города уходила в десятидневный неоплачиваемый отпуск. Причем почти все оставались на своих рабочих местах по собственной инициативе.Цель была простая - горожане не должны были заметить бюджетных трудностей, секвестр не должен помешать жизнеобеспечению города. С этим мы также справились.Кроме того, не надо забывать, что город в 2020 году отказался от части своих доходов, поддерживая предпринимателей. В их числе плата за аренду офисов и рекламных площадей. У бизнеса упали доходы. Выжимать с них последние соки — это риск потерять малый бизнес города. Многие жители города остались бы без работы. Поэтому мы отказались от прессинга и ввели льготы, рассрочки арендных платежей и другие механизмы поддержки для предпринимателей.Сейчас беспокойство вызывает исполнение бюджета по доходам в 2021 году. Мы видим сокращение поступлений в бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — минус 53 млн рублей. Кроме «отложенного» влияния пандемии, влияет и отмена налога на единый вмененный доход. В нынешнем году также потребуются достаточно жесткие меры по оптимизации городского бюджета.- Пройдемся по самым горячим темам, которые вызвали наибольший резонанс у горожан в СМИ и социальных сетях. Появились ли прорывные пути решения проблемы грязного воздуха в Улан-Удэ?— Начну ответ немного с первопричины многих городских проблем: разросшегося частного сектора. На сегодня мы остановили рост частного сектора — в Улан-Удэ больше нет новых ДНТ. И это чрезвычайно важно в первую очередь для городского воздуха. Как показали исследования, проведенные по нашему заказу учеными БИП СО РАН, основная причина загрязнения воздуха в Улан-Удэ — это более 67 тыс. частных домов, подавляющее большинство из которых использует для отопления дрова и уголь.Теперь о борьбе с последствиями. В апреле 2020-го мэрия выступила с инициативой создания регионального проекта «Воздух» для включения Улан-Удэ в перечень городов — участников федерального проекта «Чистый воздух». Глава Бурятии Алексей Цыденов нас поддержал. Мы вовлекли в работу больше 30 различных министерств и ведомств. Подчеркну, раньше этим никто системно не занимался.Изучили проблему, провели исследования, подготовили аналитику. Удалось добиться главного — наши доводы приняли. С 2024 года Улан-Удэ будет включен в перечень городов — участников федерального проекта «Чистый воздух».В комплексном плане предусмотрены реконструкции электросетей и тепломагистралей, развитие транспортной системы, развитие улично-дорожной сети, расселение и снос аварийных многоквартирных домов на печном и котельном оборудовании, производство бездымного топлива и энергоэффективных материалов.2024 год кажется далеким. Но, чтобы получить федеральные средства, мы должны иметь готовую проектную документацию по всем объектам и пройти государственную экспертизу. Это полтора-два года. И когда летом 2023 года будет формироваться федеральный бюджет на 2024 год, мы впишемся в него со своими мероприятиями.Конечно, до 2024 года мы не будем сидеть сложа руки. С этого года мы надеемся зайти на проектирование электросетей Левобережья — это более 27 тыс. потребителей. А также на проектирование производства бездымного топлива. 64 тыс. тонн такого топлива дадут возможность заместить 2/3 используемого в городе бурого угля, выбросы которого особо вредны. Каждый год в Улан-Удэ сжигается 200 тыс. тонн угля. С этим надо заканчивать.Наша задача — сделать и электроотопление, и бездымное топливо выгодным для жителей. Поэтому прорабатываем их экономичность.- В конце прошлого года до крайности обострилась ситуация с безнадзорными собаками в городе. Удалось ли по прошествии нескольких месяцев справиться с проблемой?— Накал проблемы снят — на улицах собак без владельцев стало в разы меньше. Но полностью проблема не решена.Гуманное обращение с животными — это базовая ценность, надо защищать наших братьев меньших. Но сейчас на первый план выходит защита людей. По данным Роспотребнадзора, ежегодно от собак страдает 353 тыс. человек по всей стране. Нападения собак со смертельным исходом только за эту зиму произошли в Красноярске, Ухте, Кызыле.Сразу после введения режима повышенной готовности в декабре 2020 года мы обратились к городам России и предложили оценить необходимость изменения закона в сфере обращения с животными без владельцев. Ответы городов Магадан, Киров, Мурманск, Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Красноярск, Омск, Пермь, Уфа, Элиста, Волгоград, Казань, Петропавловск-Камчатский, Калининград, Ульяновск и многих других сформулированы профессиональными юристами. Мы получили 100%-ную поддержку.И тогда администрация города обратилась к главе Бурятии с предложением о создании межрегиональной группы по работе с Госдумой по «собачьему» вопросу.Мы обязаны решить эту проблему. В рамках закона, с понятной процедурой обращения с животными.- Границы города размыты, население из других районов учится, работает и лечится в Улан-Удэ. Как решить проблему социальной нагрузки на городские объекты образования, пассажирского транспорта, медицины?— Вопрос сдвигаем с мертвой точки. В случае с Улан-Удэ административное деление на город и сельские районы — формальная вещь. В повседневной жизни для жителей республики этих границ попросту не существует.Мы регулярно сталкиваемся с проблемами слияния Улан-Удэ с селами Иволгинского, Тарбагатайского, Заиграевского районов. Вопросы связаны с планированием территорий, транспортом, загрязнением воздуха, обращением с бродячими собаками. Для нашей агломерации характерны тесные экономические и социальные связи, четко выражен маятник трудовой и учебной миграции.С одной стороны, мы можем «вобрать» в себя эти территории. Но тогда Улан-Удэ рискует выпасть из многих федеральных программ для городов до 500 тыс. жителей. В свою очередь, часть жителей уже бывшего поселения утратит льготы по госпрограммам поддержки сельских жителей. К тому же у сельских районов, передавших свои поселения в Улан-Удэ, образуются выпадающие доходы. «Записанные» в Улан-Удэ люди перестанут платить налоги в казну районов. Также сельские районы потеряют часть республиканских дотаций.Поэтому этот вопрос сложный, требующий серьезной проработки. А сегодня мы решаем текущие проблемы с дорогами, транспортом, школами. Улан-Удэ принимает на себя дополнительные расходы. И сейчас мы анализируем вопросы развития агломерации.- Город по-прежнему называют «большой деревней». И часть экспертов предлагают сносить или выкупать частный сектор и строить на их месте многоэтажные кварталы. Это допустимый и экономически целесообразный путь?— Возьмем, к примеру, левобережную часть Улан-Удэ — больше 27 тыс. домов, их средняя площадь — 62 квадратных метра. Чтобы расселить жителей, при нынешних ценах на жилье на выкуп уйдет около 105 млрд рублей. И построить жилые кварталы на Левобережье, в зоне паводка, не получится. Ни один инвестор не зайдет на проект с такими расходами. Это я вам как пример на цифрах объяснил.Поэтому пока мы решаем проблему отдельными «площадками», в первую очередь по многоквартирным домам, так называемым «баракам».И еще одна позитивная новость — запущен проект «Домостроительный комбинат». Инвестору предоставлена площадка для застройки жилыми кварталами: юго-восток города, 148 — 162 кварталы. Сейчас идет монтаж оборудования комбината, решаем вопросы по инженерным сетям. Там планируется построить более 1 млн квадратных метров жилья с детскими садами и школами. В этом году во всех районах города построим чуть больше 160 тыс. квадратных метров жилья.- Много пожеланий горожан касается изменений центра города. Что планируется в районах набережной, площадки перед театром оперы и балета и в других знаковых частях Улан-Удэ?— Давайте признаемся: набережной в Улан-Удэ нет и никогда не было. Есть защитное сооружение — дамба. Причем она тянется по берегам Селенги и Уды на 22 километра от Заиграевского района в Иволгинский через Улан-Удэ. И, прежде чем благоустраивать набережную в центре Улан-Удэ, необходимо защитить город от наводнений.Сейчас проектная документация дамбы проходит подтверждения и экспертизы, после чего начнется финансирование. Строительство дамбы одобрил президент страны Владимир Путин во время последней встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.Что касается исторической части города, то возможности техприсоединения сетей исчерпали себя полностью. Для новой застройки там недостаточно инженерных сетей. Но амбициозное решение нами было принято - центр города развивать надо.Летом 2021 года мы планируем получить проектную документацию на подведение в центр города воды, тепла и электричества.Около театра оперы и балета идет строительство полуподземного торгового центра. Его прилегающая территория будет обустроена зонами отдыха для жителей Улан-Удэ и туристов. Однако совершенно четко проговорено и документально зафиксировано: новый объект в центре города не закроет вид на театр оперы и балета. Высотных сооружений там не планируется. Большая часть объекта будет скрыта под землей по примеру Охотного ряда в Москве.- И последний вопрос: есть ли основополагающий принцип, которым вы руководствуетесь в своей работе на должности мэра?— Миссия команды города — обеспечить проекты развития. Повторюсь, сначала решить застарелые проблемы, параллельно разрабатывать проекты развития и поэтапно их запускать в работу. Возможно, кому-то это может показаться сложным или даже неподъемным, но это не так. На мой взгляд, системная работа — это залог успеха, достижение результата. Мы работаем на результат — Улан-Удэ должен процветать!Валентин Соколов, «Номер один»Фото: мэрия Улан-Удэ